Sbarca a Porto Torres dalla Francia con chili di cocaina nell'auto, il video dell'arresto di un 49enne
Arrestato a Porto Torres un 49enne spagnolo con 2,5 kg di cocaina nascosti nell'auto dopo sbarco
Un 49enne spagnolo è stato arrestato dalla Guardia di finanza al porto di Porto Torres dopo essere sbarcato dal traghetto proveniente da Tolone con 2,5 kg di cocaina nascosti nell’auto. I finanzieri, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno fermato l’auto con a bordo l’uomo che, da subito, ha manifestato agitazione. Grazie al fiuto del cane antidroga Karma è stata individuata la cocaina. Due buste con sostanza stupefacente erano nascoste in un vano del cruscotto, raggiungibile smontando il tachigrafo. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.