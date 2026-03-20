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Un 49enne spagnolo è stato arrestato dalla Guardia di finanza al porto di Porto Torres dopo essere sbarcato dal traghetto proveniente da Tolone con 2,5 kg di cocaina nascosti nell’auto. I finanzieri, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno fermato l’auto con a bordo l’uomo che, da subito, ha manifestato agitazione. Grazie al fiuto del cane antidroga Karma è stata individuata la cocaina. Due buste con sostanza stupefacente erano nascoste in un vano del cruscotto, raggiungibile smontando il tachigrafo. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente.