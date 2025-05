Sbarca da un volo Dakar-Verona e viene arrestato, era latitante da 10 anni per lesioni alla ex moglie

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 69 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato all’Aeroporto di Verona-Villafranca. L’uomo, ricercato dal 2014, è stato fermato ieri al suo arrivo con un volo proveniente da Dakar. L’arresto è avvenuto a causa di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per lesioni personali.

La fine della latitanza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo era stato indagato nel novembre del 2007 dalla Squadra Mobile ferrarese per aver causato gravissime lesioni personali alla ex moglie. Prima che la sentenza di condanna diventasse definitiva, aveva deciso di trasferirsi in Senegal, dove ha trascorso la sua latitanza.

Le formalità e la detenzione

Dopo le formalità di rito espletate negli Uffici di Polizia, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile di Ferrara, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Montorio. Qui dovrà scontare una pena di otto anni e mezzo di reclusione.

Fonte foto: IPA