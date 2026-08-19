Sbranato da due rottweiler mentre raccoglie i fichi tra Nardò e Porto Cesareo, morto Giuseppe Pampo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’aggressione mortale si è verificata tra Nardò e Porto Cesareo, dove il settantaduenne Giuseppe Pampo è morto sbranato da due rottweiler. L’agricoltore in pensione era andato nel suo terreno in località Salmenta per raccogliere fichi. A ritrovare il corpo senza vita sono stati il figlio e il nipote, allarmati dal mancato rientro. I carabinieri cercano i proprietari dei cani.

Sbranato da due rottweiler mentre raccoglie i fichi

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino del 19 agosto nelle campagne del Salento.

La vittima, residente a Leverano, era uscita di casa intorno alle 5:30 a bordo del suo apecar per dedicarsi al lavoro nei campi.

L’attacco da parte dei due cani è avvenuto verosimilmente poco dopo il suo arrivo nel frutteto in cui si recava spesso.

La zona in cui si trova il terreno è particolarmente isolata e completamente priva di abitazioni adiacenti, motivo per cui le disperate grida di aiuto dell’anziano non sono state udite da nessuno nella zona circostante.

Chi ha trovato il cadavere di Giuseppe Pampo

Non vedendolo rincasare per l’ora di pranzo, il figlio Francesco e il nipote della vittima si sono diretti in campagna per verificare cosa fosse accaduto.

Al loro arrivo si sono trovati di fronte a una scena drammatica: Giuseppe Pampo giaceva a terra nei pressi di un albero di fichi con i due rottweiler ancora addosso.

Nel disperato tentativo di liberare il corpo dell’uomo, anche i due parenti hanno rischiato di essere azzannati dai cani, riuscendo a metterli in fuga soltanto grazie all’utilizzo di un grosso bastone recuperato nei paraggi.

Caccia ai proprietari dei due rottweiler

I carabinieri della stazione di Nardò sono giunti sul luogo dell’incidente quando i due rottweiler si erano già allontanati dal frutteto.

Gli investigatori si sono messi subito al lavoro per perlustrare l’area circostante e risalire ai proprietari dei due cani, giunti nel terreno probabilmente dopo essere fuggiti da un’abitazione della zona.

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per gli accertamenti medico-legali, mentre le indagini proseguono per accertare le responsabilità legate alla custodia dei cani.