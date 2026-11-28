Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sono stati alcuni dei passeggeri a indicarli come gli uomini al timone. Due presunti scafisti sono stati fermati a Pozzallo dopo lo sbarco di 37 migranti arrivati su un’imbarcazione partita dalle coste libiche: sono accusati in concorso di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ora si trovano nel carcere di Ragusa, in attesa della convalida del fermo.

Lo sbarco dei 37 migranti a Pozzallo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i migranti erano stati soccorsi in mare da un pattugliatore della Guardia di Finanza di Messina, che li ha poi condotti fino al porto del centro ragusano. Da qui è partita l’indagine della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, condotta insieme ai militari della Sezione Operativa Navale delle Fiamme Gialle di Pozzallo.

Le testimonianze e il riconoscimento fotografico

Gli investigatori hanno ascoltato alcune delle persone sbarcate e hanno svolto attività di individuazione fotografica, sottoponendo loro le immagini dei possibili responsabili. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due uomini, ritenuti i conduttori del natante che ha attraversato il Mediterraneo con il gruppo a bordo.

Gli scafisti fermati e le pene previste

Terminate le formalità di rito, i due sono stati portati nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fermo di indiziato di delitto viene disposto quando c’è il rischio di fuga e deve passare al vaglio di un giudice, che ha a disposizione pochi giorni per decidere se convalidarlo.

Il reato contestato è previsto dall’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione, che nella forma base punisce chi favorisce l’ingresso irregolare con la reclusione da due a sei anni. Quando il trasporto riguarda cinque o più persone la pena sale da sei a 16 anni, con una multa di 15mila euro per ogni migrante e l’arresto obbligatorio in caso di flagranza.

IPA