Scalata Mps a Mediobanca, polemiche per il ruolo del governo e richiesta a Giorgetti di riferire in Parlamento

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il ministero dell’Economia avrebbe avuto un ruolo nella scalata di Mps Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca. Al centro dell’indagine ci sarebbero alcune dichiarazioni ufficiali del ministero dell’Economia e un sms del ministro Giancarlo Giorgetti. Pd, M5S e Italia Viva chiedono che il ministro riferisca in parlamento per chiarire il suo ruolo.

Il ruolo del governo nella vicenda

Il 27 novembre è stato emanato un decreto di perquisizione e sequestro, eseguito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, firmato dai pm di Milano Giovanni Polizzi e Luca Gaglio che, con il procuratore aggiunto Roberto Pellicano, coordinano l’inchiesta sul risiko bancario.

Sotto indagine ci sono l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il presidente Francesco Milleri della holding Delfin della famiglia Del Vecchio, in concorso con l’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alle Autorità di vigilanza Consob, Banca centrale europea e Ivass sul concerto non dichiarato al mercato.

ANSA

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

L’ipotesi dell’accusa è che abbiano “occultato al mercato” un presunto concerto “omettendo comunicazioni dovute” a chi è deputato ai controlli.

Come riporta Il Corriere della Sera, nella ricostruzione della Procura di Milano sono entrate anche tre dichiarazioni ufficiali inveritiere del ministero del Tesoro.

La cessione delle azioni Mps

Al centro della vicenda giudiziaria c’è la cosiddetta procedura di Abb, Accelerated Book Building – i collocamenti di titoli accelerati che si rivolgono principalmente agli investitori istituzionali – con cui il Mef nel novembre 2024 ha ceduto in pochi minuti il 15% delle azioni Mps, pacchetto rilevato da Delfin, dal Gruppo Caltagirone, da Banco Bpm e da Anima.

Una mossa strategica per raggiungere un altro obiettivo, sempre secondo l’accusa e le intercettazioni agli atti del fascicolo, ovvero il controllo di Generali, tra i principali colossi assicurativi del mondo.

Il 29 luglio 2025 il direttore generale del dicastero, Francesco Soro, ha negato a Consob qualunque “interlocuzione, contatto o scambio tra il ministero e gli investitori che poi hanno acquisito una partecipazione rilevante in Mps (Delfin, Caltagirone, Anima, Bpm) e/o con la banca” all’epoca di quella controversa procedura accelerata di cessione.

Nel 2024, però, fu proprio Caltagirone a dichiarare alla Consob “di essere stato interpellato” dal ministero perché il ministero era “interessato a creare un nucleo di investitori italiani per Mps”.

Caltagirone aggiunse che, “successivamente, dal ministero gli era stata data sommaria indicazione degli altri soggetti che sarebbero stati invitati alla procedura”, e che tra costoro “il Tesoro gli aveva fatto menzione proprio di Delfin, Bpm e Anima”.

Un’altra conferma sui “contatti di Milleri (dirigente di Delfin)” con “Caltagirone e altri esponenti istituzionali” è arrivata dall’amministratore di Delfin, Romolo Bardin, secondo il quale “Milleri aveva raccolto l’interesse del Ministero per la creazione di un nucleo di investitori italiani in Mps”.

Il supporto governativo e l’sms di Giorgetti

Il 17 aprile 2025 l’assemblea Mps approva l’aumento di capitale finalizzato alla scalata di Mediobanca, il 29 aprile il banchiere Mps Lovaglio ha incontrato il presidente dell’Ivass insieme al suo capo segreteria, il quale, nella nota dello stesso giorno per il governatore della Banca d’Italia e il presidente Ivass, riporta come Lovaglio abbia fatto notare che la presenza di “alcuni soci e il supporto governativo” hanno avuto in questo momento un “ruolo facilitatorio”.

Nell’intercettazione del 18 aprile 2025 tra Lovaglio e Caltagirone, si sente il banchiere Mps affermare che “qualcuno ci ha fatto il bidone, perché Blackrock è un 2% (…) Io ho scritto al ceo e so che il ministro ha scritto un sms perché io gli ho detto ‘Oh, guarda che non ha votato!'”.

Sempre il Corriere della Sera riporta che per i pm la procedura di vendita delle azioni governative Mps, benché “organizzata il 13 novembre 2024 in modo da apparire come una gara competitiva e trasparente”, fu “viceversa costruita in modo tale che risultassero acquirenti i soggetti che avevano condiviso e avrebbero beneficiato del progetto di controllo di Mediobanca”.

Il ministero avrebbe affidato il ruolo di raccogliere gli ordini di acquisto delle azioni per determinarne il prezzo a un intermediario insolito quale Banca Akros.

Questa scelta, per la Procura, “non è spiegabile, se non nel senso di voler pilotare l’attività di dismissione”. Il ministero del Tesoro, nella nota del 29 luglio 2025 alla Consob, afferma che scelse Akros perché aveva offerto il più conveniente sconto sul prezzo di base, lo 0,05%.

I pm però hanno replicato che Akros all’inizio offrì lo 0,2%, proprio come i colossi Bank of America e Jefferies, solo che poi fu “l’unica a ricevere dal ministero la richiesta di un rilancio”, cosa su cui il Mef ha glissato con la Consob.

La richiesta di riferire in parlamento

Sulla vicenda della scalata di Mps a Mediobanca, le opposizioni hanno chiesto al ministro Giancarlo Giorgetti di riferire in parlamento.

Elly Schlein, leader del Pd, ha chiesto che siano chiariti “al Paese tutti gli aspetti” finiti al centro dell’inchiesta della procura di Milano e soprattutto “il ruolo opaco del governo e del Mef”.

Italia Viva, con il suo vicepresidente Davide Faraone, ha sollecitato l’intervento del ministro in aula parlando di una “pericolosissima miscela tra amichettismo bancario e un azzardo da apprendisti stregoni del credito”.

Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ricorda come il governo abbia affossato l’offerta di Unicredit per Banco Bpm.

“Entrambe le vicende, su cui da gennaio abbiamo depositato ben undici interrogazioni, tutte senza risposta da parte del governo – ha detto l’ex premier – impongono una riflessione seria sul ruolo svolto dall’esecutivo in operazioni tra loro profondamente interconnesse”.