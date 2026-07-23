Scaletta cantanti Tim Battiti Live giovedì 23 luglio, chi sale sul palco di Canale 5 da Annalisa a Samurai Jay

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovo appuntamento di Tim Battiti Live 2026. L’evento andrà in onda il 23 luglio in prima serata, alle 21.30 su Canale 5. Alla conduzione ci sono Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco affacciato sul mare di Trani si alterneranno alcuni dei protagonisti dell’estate musicale italiana. Tra gli artisti in scaletta figurano Annalisa, Gabry Ponte, The Kolors, Tommaso Paradiso, Serena Brancale e Samurai Jay.

Canale 5, Tim Battiti Live: scaletta dei cantanti della puntata del 23 luglio

Anche questa settimana lo show propone una ricca line-up di artisti italiani, accompagnata dalle tradizionali performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia.

Nella quarta serata saranno protagoniste Martina Franca, Bari e Alberobello. La regia è affidata, come di consueto, a Luigi Antonini.

ANSA

Di seguito la scaletta degli artisti:

Annalisa

Tommaso Paradiso

The Kolors

Serena Brancale

Fred De Palma

Elettra Lamborghini

Ditonellapiaga

Francesco Gabbani

Samurai Jay

LDA e Aka7even

Fabio Rovazzi

Gabry Ponte

Welo con Anna Tatangelo

Francesca Michielin

Grelmos

Dolcenera

Federica Abbate

Mew

Petit

Elena D’Elia

Le esibizioni più attese

Tra gli artisti più attesi c’è Serena Brancale, protagonista dell’estate con Al mio paese e reduce dalla pubblicazione del nuovo album Sacro. La cantante pugliese è inoltre impegnata con il Sacro Tour, che si concluderà il 3 ottobre al Palaflorio di Bari.

Spazio anche ai The Kolors, che porteranno sul palco Rolling Stones, il nuovo singolo dalle sonorità reggae scritto insieme a Calcutta e Davide Petrella.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026, si esibirà anche Samurai Jay, che presenterà alcuni brani tratti dal nuovo album Amatore.

E ancora, ecco Francesca Michielin, che intonerà Strega comanda, il suo nuovo singolo. Il brano reinterpreta il celebre gioco dell’infanzia in chiave contemporanea, mescolando nostalgia, sonorità pop e un ritornello immediato.

Attesa inoltre per Ditonellapiaga, che proporrà Businessman, singolo electro-pop scritto con Edoardo Castroni e lanciato attraverso un’originale campagna social ispirata a una finta offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn.

Ecco poi Anna Tatangelo con il rapper Welo sulle note di Notte poetica, un brano che racconta un viaggio notturno tra ricordi, occasioni perdute e sentimenti rimasti in sospeso.

Dove seguire l’evento

La puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, insieme ai contenuti esclusivi dal backstage e alle interviste agli artisti.