Scaletta cantanti Tim Battiti Live giovedì 30 luglio, chi sale sul palco di Canale 5 da Mengoni a Samurai Jay
La scaletta dei cantanti dell’ultima puntata di Tim Battiti Live del 30 luglio include grandi nomi e giovani promesse: chi salirà sul palco di Trani
La scaletta della puntata del 30 luglio di Tim Battiti Live prevede una serie di cantanti di primo piano. Il festival musicale organizzato da Radio Norba giunge al quinto e ultimo appuntamento, sempre da Trani con collegamenti da due palchi “esterni”. A presentare la puntata del 30 luglio saranno, come sempre, Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
- La scaletta dell’ultima puntata di Tim Battiti Live del 30 luglio
- I cantanti sul palco del Tim Battiti Live
- Tim Battiti Live, la kermesse giunta alla 24esima edizione
La scaletta dell’ultima puntata di Tim Battiti Live del 30 luglio
Cantanti affermati, giovani promesse e grandi nomi per la puntata di oggi, giovedì 30 luglio, di Tim Battiti Live.
Il palco principale sarà sempre a Trani, mentre le esibizioni “on the road” verranno ospitate a Manfredonia e Alberobello, altri due luoghi simbolo della Puglia. Organizzato da Radio Norba, Tim Battiti Live sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity.
I cantanti sul palco del Tim Battiti Live
Tanti i nomi di richiamo presenti sul palco di Tim Battiti Live, per un mix di giovani e talenti affermati. Ecco l’elenco completo, che include big assoluti come Marco Mengoni e Malika Ayane:
- Irama
- Samurai Jay
- Marco Mengoni
- Angelina Mango
- Noemi
- Sayf
- Cristiano Malgioglio
- J-Ax
- Serena Brancale
- Gabry Ponte
- Clara e Sangiovanni
- Baby K
- Arisa
- Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo
- Malika Ayane
- Lorenzo Salvetti
- Mara Sattei
- Enrico Nigiotti
- Rhove
- Gemelli Diversi
- Ludwig
- Cioffi
- Le Vibrazioni
- Eddie Brock
Ilary Blasy, Daniele Rovazzi e Daniele Battaglia presenteranno i cantanti della serata, con la regia affidata come al solito a Luigi Antonini. La formula, ormai consolidata negli anni, prevede una serie di vecchie conoscenze affiancate da grandi ritorni e novità.
Tim Battiti Live, la kermesse giunta alla 24esima edizione
Giunto alla sua 24esima edizione, Tim Battiti Live quest’anno ha preso il via giovedì 2 luglio. La kermesse organizzata da Radio Norba porta sul palco e in tv tutte le canzoni più ascoltate del momento.
Le serate sono state registrate nella suggestiva cornice di Trani, dove Piazza Quercia è stata trasformata in un grande palco a cielo aperto affacciato sul mare. Accanto alle esibizioni principali dalla location pugliese, lo spettacolo ha proposto anche diversi appuntamenti itineranti del format “Road to Battiti”, con performance realizzate in alcuni dei luoghi più caratteristici della regione.
Tra le tappe anche due mete simbolo della Puglia, Polignano a Mare e Alberobello, che hanno fatto da sfondo a momenti musicali capaci di unire grandi artisti e scenari suggestivi.