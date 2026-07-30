Scaletta cantanti Tim Battiti Live giovedì 30 luglio, chi sale sul palco di Canale 5 da Mengoni a Samurai Jay

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La scaletta della puntata del 30 luglio di Tim Battiti Live prevede una serie di cantanti di primo piano. Il festival musicale organizzato da Radio Norba giunge al quinto e ultimo appuntamento, sempre da Trani con collegamenti da due palchi “esterni”. A presentare la puntata del 30 luglio saranno, come sempre, Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

La scaletta dell’ultima puntata di Tim Battiti Live del 30 luglio

Cantanti affermati, giovani promesse e grandi nomi per la puntata di oggi, giovedì 30 luglio, di Tim Battiti Live.

Il palco principale sarà sempre a Trani, mentre le esibizioni “on the road” verranno ospitate a Manfredonia e Alberobello, altri due luoghi simbolo della Puglia. Organizzato da Radio Norba, Tim Battiti Live sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity.

ANSA

I cantanti sul palco del Tim Battiti Live

Tanti i nomi di richiamo presenti sul palco di Tim Battiti Live, per un mix di giovani e talenti affermati. Ecco l’elenco completo, che include big assoluti come Marco Mengoni e Malika Ayane:

Irama

Samurai Jay

Marco Mengoni

Angelina Mango

Noemi

Sayf

Cristiano Malgioglio

J-Ax

Serena Brancale

Gabry Ponte

Clara e Sangiovanni

Baby K

Arisa

Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo

Malika Ayane

Lorenzo Salvetti

Mara Sattei

Enrico Nigiotti

Rhove

Gemelli Diversi

Ludwig

Cioffi

Le Vibrazioni

Eddie Brock

Ilary Blasy, Daniele Rovazzi e Daniele Battaglia presenteranno i cantanti della serata, con la regia affidata come al solito a Luigi Antonini. La formula, ormai consolidata negli anni, prevede una serie di vecchie conoscenze affiancate da grandi ritorni e novità.

Tim Battiti Live, la kermesse giunta alla 24esima edizione

Giunto alla sua 24esima edizione, Tim Battiti Live quest’anno ha preso il via giovedì 2 luglio. La kermesse organizzata da Radio Norba porta sul palco e in tv tutte le canzoni più ascoltate del momento.

Le serate sono state registrate nella suggestiva cornice di Trani, dove Piazza Quercia è stata trasformata in un grande palco a cielo aperto affacciato sul mare. Accanto alle esibizioni principali dalla location pugliese, lo spettacolo ha proposto anche diversi appuntamenti itineranti del format “Road to Battiti”, con performance realizzate in alcuni dei luoghi più caratteristici della regione.

Tra le tappe anche due mete simbolo della Puglia, Polignano a Mare e Alberobello, che hanno fatto da sfondo a momenti musicali capaci di unire grandi artisti e scenari suggestivi.