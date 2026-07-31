Scaletta cantanti Tim Summer Hits venerdì 31 luglio, chi sale sul palco di Rai 1 da Sal Da Vinci a Renga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Va in onda l’ultima puntata di Tim Summer Hits 2026. Location della serata è Piazza del Popolo a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu a presentare gli artisti protagonisti dello show del 31 luglio. È la serata di Sal Da Vinci, Aiello, Angelica Bove, Irama, Levante, Francesco Renga e tanti altri. Lo spettacolo, con la sua ricca scaletta, andrà in onda su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, con tanto di interviste e contenuti esclusivi.

Serata 31 luglio Tim Summer Hits

Ricca scaletta per lo show Tim Summer Hits 2026. Per il terzo anno consecutivo sono Carlo Conti e Andrea Delogu i presentatori dello show musicale di Roma, che va in onda da Piazza del Popolo per quattro serate ricche di musica e spettacolo.

Per la serata del 31 luglio, ci sarà spazio anche per intermezzi con il ballo di Deloghu con Nikita Perotti dopo la vittoria a Ballando con le stelle.

ANSA

A esibirsi saranno invece 23 artisti tra Anna Tatangelo, Sal Da Vinci, Paola Turci e diversi altri.

La scaletta dello show

In ordine alfabetico, gli artisti che si esibiranno nella serata del 31 luglio per l’appuntamento dedicato alla musica dell’estate.

Tim Summer Hits vede sul palco di Piazza del Popolo 23 artisti tra Aiello, Angelica Bove e Baby K. Ancora Chiello, Eddie Brock, Ermal Meta e Frah Quintale.

Non mancheranno Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gaia e Gio Evan, ma neanche Il Tre, Irama e Leo Gassmann. In ordine, ancora Levante e Lorenzo Salvetti, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre. Infine, non per importanza: Orietta Berti e Il Rosso, Paola Turci, Sal Da Vinci, Settembre, Trigno, Welo e Anna Tatangelo.

Fedez non torna sul palco

Un periodo di turbolenti emozioni per Fedez che è passato dal dare la notizia per la nascita del figlio Edoardo Lupo, al ricovero in ospedale per un’emorragia interna.

Da qui la decisione di cancellare tutti gli impegni live previsti tra agosto e settembre, incluso il concerto al Forum di Assago perché “il corpo urla pietà”.

Dopo oltre una settimana di riposo, lontano dagli uffici, il 31 luglio il rapper è rientrato nella sede, ma prosegue la convalescenza. Nello spettacolo di venerdì non sarà presente, anche se lo show è registrato.