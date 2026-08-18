Scaletta cantanti Yoga Radio Estate 2026 martedì 18 agosto, chi si esibirà su Italia 1 da Anna a Rocco Hunt

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Martedì 18 agosto 2026 andrà in scena il terzo e penultimo appuntamento stagionale con Yoga Radio Estate, lo show musicale dell’estate di Italia 1 prodotto da Radio Bruno. Dopo Riccione e Piacenza, lo spettacolo itinerante per l’Emilia-Romagna farà tappa a Reggio Emilia dove i cantanti in scaletta si susseguiranno sul palco presentati da un duo d’eccezione: Enrico Papi e Noemi.

La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate del 18 agosto

Cantanti affermati, giovani promesse e grandi nomi per la puntata di oggi, martedì 18 agosto, di Yoga Radio Estate.

Sul palco allestito in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, infatti, si alterneranno tanti nomi della musica italiana pronti a far cantare e ballare tutti.

ANSA

Il via è fissato alle 21:18 circa, secondo palinsesto, e il concerto andrà in onda su Italia 1.

Previsti, secondo la scaletta, 16 artisti che andranno in scena fino alla mezzanotte.

Chi canta sul palco di Yoga Radio Estate 2026

Ecco l’elenco completo, che include big assoluti come Masini e Rocco Hunt, ma anche star dal calibro di Anna.

Marco Masini

Rocco Hunt

Anna

Cristina D’Avena

Rosa Chemical

Malika Ayane

Gemelli Diversi

Rhove

Mara Sattei

Clementino

Enrico Nigiotti

Bambole Di Pezza

Cioffi

Maria Antonietta & Colombre

Eddie Brock

Elena D’Elia

Prevista anche la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

Enrico Papi e Noemi alla conduzione

A condurre la serata, come le precedenti, ci saranno Enrico Papi e Noemi.

Erede di Stefano Corti e Rebecca Staffelli, che hanno presentato la passata edizione, la coppia inedita darà ritmo allo show anche con l’aiuto dello speaker Enzo Ferrari, rappresentante di Radio Bruno che produce lo show.

Yoga Radio Estate, un concerto itinerante

In onda su Italia 1, Yoga Radio Estate giunge oggi alla terza e penultima puntata.

Si tratta di un format che prevede uno show in giro per l’Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, come detto, è la terza meta del cammino dopo Riccione e Piacenza. L’ultima tappa, invece, sarà Carpi.

Anche questa sera, come le precedenti e la prossima, sul palco saranno presenti cantanti e artisti tra i più amati del panorama italiano, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate.