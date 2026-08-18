Scaletta cantanti Yoga Radio Estate 2026 martedì 18 agosto, chi si esibirà su Italia 1 da Anna a Rocco Hunt
In scena la terza puntata di Yoga Radio Estate, ecco la scaletta dei cantanti sul palco su Italia 1
Martedì 18 agosto 2026 andrà in scena il terzo e penultimo appuntamento stagionale con Yoga Radio Estate, lo show musicale dell’estate di Italia 1 prodotto da Radio Bruno. Dopo Riccione e Piacenza, lo spettacolo itinerante per l’Emilia-Romagna farà tappa a Reggio Emilia dove i cantanti in scaletta si susseguiranno sul palco presentati da un duo d’eccezione: Enrico Papi e Noemi.
- La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate del 18 agosto
- Chi canta sul palco di Yoga Radio Estate 2026
- Enrico Papi e Noemi alla conduzione
- Yoga Radio Estate, un concerto itinerante
La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate del 18 agosto
Cantanti affermati, giovani promesse e grandi nomi per la puntata di oggi, martedì 18 agosto, di Yoga Radio Estate.
Sul palco allestito in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, infatti, si alterneranno tanti nomi della musica italiana pronti a far cantare e ballare tutti.
Il via è fissato alle 21:18 circa, secondo palinsesto, e il concerto andrà in onda su Italia 1.
Previsti, secondo la scaletta, 16 artisti che andranno in scena fino alla mezzanotte.
Chi canta sul palco di Yoga Radio Estate 2026
Ecco l’elenco completo, che include big assoluti come Masini e Rocco Hunt, ma anche star dal calibro di Anna.
- Marco Masini
- Rocco Hunt
- Anna
- Cristina D’Avena
- Rosa Chemical
- Malika Ayane
- Gemelli Diversi
- Rhove
- Mara Sattei
- Clementino
- Enrico Nigiotti
- Bambole Di Pezza
- Cioffi
- Maria Antonietta & Colombre
- Eddie Brock
- Elena D’Elia
Prevista anche la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.
Enrico Papi e Noemi alla conduzione
A condurre la serata, come le precedenti, ci saranno Enrico Papi e Noemi.
Erede di Stefano Corti e Rebecca Staffelli, che hanno presentato la passata edizione, la coppia inedita darà ritmo allo show anche con l’aiuto dello speaker Enzo Ferrari, rappresentante di Radio Bruno che produce lo show.
Yoga Radio Estate, un concerto itinerante
In onda su Italia 1, Yoga Radio Estate giunge oggi alla terza e penultima puntata.
Si tratta di un format che prevede uno show in giro per l’Emilia-Romagna.
Reggio Emilia, come detto, è la terza meta del cammino dopo Riccione e Piacenza. L’ultima tappa, invece, sarà Carpi.
Anche questa sera, come le precedenti e la prossima, sul palco saranno presenti cantanti e artisti tra i più amati del panorama italiano, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate.