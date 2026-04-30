Scaletta Concerto Primo Maggio, elenco cantanti da Geolier e Sayf a Pinguini tattici nucleari e Ditonellapiaga

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I concerti del Primo Maggio 2026 a Roma e Taranto presentano una scaletta ricca di cantanti impegnati sui temi del lavoro e dell’intelligenza artificiale. L’evento capitolino vede tra i protagonisti Geolier e i Pinguini Tattici Nucleari, mentre il concerto tarantino ospita Subsonica e Brunori Sas sotto lo slogan “Restiamo umani” per sensibilizzare sui diritti civili.

L’impegno sindacale del concerto del Primo Maggio

La scaletta di Roma con i principali cantanti in scena

Le critiche di Pierpaolo Capovilla all'organizzazione

L'evento di Taranto e la lista dei cantanti per l'impegno civile

L’impegno sindacale del concerto del Primo Maggio

Quello che oggi è conosciuto semplicemente come “Concertone del Primo Maggio” è un festival musicale organizzato da CGIL, CISL e UIL che è nato nel 1990 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma e che ha assunto questo nome grazie (o a causa) della sua programmazione estesa che inizia nel pomeriggio e prosegue fino a tarda notte.

Per l’edizione del 2026 dell’evento romano il tema centrale è “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, con Maurizio Landini, segretario della Cgil, che ha dichiarato che è necessario che “al centro torni la persona, perché è l’intelligenza umana che governa l’AI“.

ANSA

Pierpaolo Bombardieri della Uil ha definito la musica uno strumento per sensibilizzare i giovani su “precarietà e mancanza di sicurezza”. Daniela Fumarola della Cisl ha rimarcato la natura unitaria del palco per discutere di trasformazione tecnologica, salari e produttività.

La scaletta di Roma con i principali cantanti in scena

La rassegna romana verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 3 e RaiPlay, oltre alla copertura radiofonica su Rai Radio 2. La conduzione è affidata a BigMama, Pierpaolo Spollon ed Arisa, che ha descritto il ruolo dei presentatori come quello di “giullari di questa corte” per accompagnare l’eterogeneo cast di artisti.

Tra i principali cantanti inseriti nella scaletta figurano Geolier, Emma, Ermal Meta, Irama, Madame e Francesca Michielin. L’elenco include anche i Pinguini Tattici Nucleari, che tornano all’evento capitolino dopo l’esordio avvenuto nel 2019.

Altri nomi confermati sono Fulminacci, Rocco Hunt, Dolcenera, Litfiba, Riccardo Cocciante, Sayf e Ditonellapiaga. Spazio anche agli emergenti vincitori di 1MNext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

Le critiche di Pierpaolo Capovilla all’organizzazione

Pierpaolo Capovilla, frontman de il Teatro degli Orrori, ha espresso forti critiche sui social media riguardo alla selezione artistica del 2026. Commentando un intervento della conduttrice Arisa, Capovilla ha definito “stupido” il ragionamento alla base della canzone popolare contemporanea.

Il cantante ha duramente attaccato i sindacati per aver invitato quelli che ha definito “analfabeti funzionali” e “miserabili servi dei discografici“, affermando poi che parte del Paese sarebbe stanca della “spazzatura musicale” propinata durante l’evento.

L’evento di Taranto e la lista dei cantanti per l’impegno civile

Il post di Pierpaolo Capovilla

Oltre al Concertone di Roma c’è però anche l’Uno maggio di Taranto, dove si svolgerà la 13esima edizione dell’evento “Libero e Pensante” presso il Parco archeologico delle mura greche.

Sotto la direzione di Michele Riondino e Antonio Diodato, il concerto unisce la musica alle battaglie per la salute e i diritti legati alla crisi dell’ex Ilva. La rassegna ospita Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz e Margherita Vicario.

Il palco tarantino accoglierà anche interventi politici, tra cui quello della relatrice ONU Francesca Albanese sui diritti umani in Palestina. Tra gli ospiti figurano Omar Barghouti e lo storico Tomaso Montanari. La conduzione è affidata ad Andrea Rivera e Serena Tarabini, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi globali e locali.