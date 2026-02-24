Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio, da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano Ferro
Sanremo 2026, la scaletta definitiva della prima serata martedì 24 febbraio: ordine dei cantanti, omaggi, ospiti e co-conduttori
Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2026 e il pdf con la scaletta definitiva è già di dominio pubblico. Una maratona di 5 ore, si parte alle 20:40 su Rai 1 con la voce di Pippo Baudo e si chiude all’01:44: si esibiscono tutti e 30 i Big, apre Ditonellapiaga e chiudono LDA & Aka7even. Tra gli ospiti Olly, Tiziano Ferro, Max Pezzali, Kabir Bedi, Gaia e Gianna Pratesi. Laura Pausini conduttrice al fianco di Carlo Conti, co-conduttore l’attore Can Yaman.
- Apertura: omaggio a Pippo Baudo e canzone di Olly
- Prima parte: 11 Campioni, omaggio a Vessicchio e Can Yaman co-conduttore
- Super ospite Tiziano Ferro e altri 5 Campioni
- Nave Costa, Sandokan e TG1
- Ultima parte: da Serena Brancale a LDA & AKA 7EVEN
- Classifica provvisoria e chiusura
Apertura: omaggio a Pippo Baudo e canzone di Olly
Si parte alle 20:40 con la sigla dell’Eurovisione, poi l’orchestra nella canonica Perché Sanremo è Sanremo, quindi la voce fuori campo di Pippo Baudo.
Entra Carlo Conti, che dedica il Festival allo storico conduttore, salutando i figli Tiziana e Alessandro e lancia Olly, vincitore dell’edizione 2025 con Balorda nostalgia. A fine esibizione, consegna del disco di diamante e bouquet.
Conti spiega il regolamento, sottolineando che nella prima serata vota solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.
Poi presenta la co-conduttrice, Laura Pausini, introdotta ancora da Baudo in video.
Prima parte: 11 Campioni, omaggio a Vessicchio e Can Yaman co-conduttore
Con Pausini al fianco, si susseguono:
-
Ditonellapiaga – Che fastidio! (6 ballerine, occhiali da sole nel finale)
-
Michele Bravi – Prima o poi
-
Sayf – Tu mi piaci tanto
-
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
-
Dargen D’Amico – AI AI
Alle 21.31 omaggio a Peppe Vessicchio, con video celebrativo e ricordo in studio.
Entra quindi Can Yaman sulle note di Sandokan. Con lui:
-
Arisa – Magica favola
-
Luchè – Labirinto
Spazio istituzionale e civile con l’ospite d’onore Gianna Pratesi, 105 anni, che votò il 2 giugno 1946: ingresso con il figlio Alessandro, saluto e fiori.
Seguono:
-
Tommaso Paradiso – I romantici
-
Elettra Lamborghini – Voilà (6 ballerini con ventagli)
Momento TIM: il pubblico canta “Papaveri e papere” di Nilla Pizzi, con trasformazione AI sul ledwall e braccialetti luminosi.
-
Patty Pravo – Opera
-
Samurai Jay – Ossessione (e 6 ballerini)
Super ospite Tiziano Ferro e altri 5 Campioni
Alle 22.32 arriva Tiziano Ferro: medley a cappella e con orchestra (“Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono”), intervista e nuovo brano “Sono un grande”. Sul palco starà 15 minuti.
Riparte la gara:
-
Raf – “Ora e per sempre”
-
J-Ax – “Italia starter pack” (violinista, banjo, cheerleader e acrobate)
Collegamento con il Suzuki Stage in Piazza Colombo: Gaia canta Chiamo io chiami tu.
Rientra Can Yaman (cambio abito e filastrocca con Laura Pausini), poi:
-
Fulminacci – Stupida fortuna
-
Levante – Sei tu
-
Fedez & Marco Masini – Male necessario
Nave Costa, Sandokan e TG1
Collegamento con la nave Costa Toscana: esibizione di Max Pezzali (medley).
Poi 17° Campione:
-
Ermal Meta – Stella stellina
Blocco celebrativo per i 50 anni di Sandokan: ingresso di Kabir Bedi, confronto con Can Yaman, RVM iconico con la tigre, gag finale Carlokan.
A mezzanotte linea al TG1 (2 minuti), poi di nuovo gara.
Ultima parte: da Serena Brancale a LDA & AKA 7EVEN
Dal 18° al 30° Campione:
-
Serena Brancale – Qui con me
-
Nayt – Prima che
-
Malika Ayane – Animali notturni
-
Eddie Brock – Avvoltoi
-
Sal Da Vinci – Per sempre sì
-
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
-
Tredici Pietro – Uomo che cade
-
Bambole di Pezza – Resta con me
-
Chiello – Ti penso sempre
-
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
-
Leo Gassmann – Naturale
-
Francesco Renga – Il meglio di me
-
LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (tamburi a terra e corpo di ballo)
In mezzo: spot Liguria, ringraziamenti all’orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli, saluto agli italiani all’estero su Rai Italia.
Classifica provvisoria e chiusura
Collegamenti con il DopoFestival di Nicola Savino e con Rai Radio 2 (Ema Stokholma e Gino Castaldo).
Alle 1.39 lettura della classifica provvisoria: svelate solo le prime cinque canzoni, senza ordine di posizione, secondo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.
Ringraziamenti finali a Can Yaman, appuntamento alla seconda serata (con l’avvio delle Nuove Proposte), titoli di coda e sigla.
Chiusura all’1.44, dopo 5 ore.