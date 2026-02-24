NOTIZIE
Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio, da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano Ferro

Sanremo 2026, la scaletta definitiva della prima serata martedì 24 febbraio: ordine dei cantanti, omaggi, ospiti e co-conduttori

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2026 e il pdf con la scaletta definitiva è già di dominio pubblico. Una maratona di 5 ore, si parte alle 20:40 su Rai 1 con la voce di Pippo Baudo e si chiude all’01:44: si esibiscono tutti e 30 i Big, apre Ditonellapiaga e chiudono LDA & Aka7even. Tra gli ospiti Olly, Tiziano Ferro, Max Pezzali, Kabir Bedi, Gaia e Gianna Pratesi. Laura Pausini conduttrice al fianco di Carlo Conti, co-conduttore l’attore Can Yaman.

Apertura: omaggio a Pippo Baudo e canzone di Olly

Si parte alle 20:40 con la sigla dell’Eurovisione, poi l’orchestra nella canonica Perché Sanremo è Sanremo, quindi la voce fuori campo di Pippo Baudo.

Entra Carlo Conti, che dedica il Festival allo storico conduttore, salutando i figli Tiziana e Alessandro e lancia Olly, vincitore dell’edizione 2025 con Balorda nostalgia. A fine esibizione, consegna del disco di diamante e bouquet.

Conti spiega il regolamento, sottolineando che nella prima serata vota solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Poi presenta la co-conduttrice, Laura Pausini, introdotta ancora da Baudo in video.

Prima parte: 11 Campioni, omaggio a Vessicchio e Can Yaman co-conduttore

Con Pausini al fianco, si susseguono:

  1. DitonellapiagaChe fastidio! (6 ballerine, occhiali da sole nel finale)

  2. Michele BraviPrima o poi

  3. SayfTu mi piaci tanto

  4. Mara SatteiLe cose che non sai di me

  5. Dargen D’AmicoAI AI

Alle 21.31 omaggio a Peppe Vessicchio, con video celebrativo e ricordo in studio.

Entra quindi Can Yaman sulle note di Sandokan. Con lui:

  1. ArisaMagica favola

  2. LuchèLabirinto

Spazio istituzionale e civile con l’ospite d’onore Gianna Pratesi, 105 anni, che votò il 2 giugno 1946: ingresso con il figlio Alessandro, saluto e fiori.

Seguono:

  1. Tommaso ParadisoI romantici

  2. Elettra LamborghiniVoilà (6 ballerini con ventagli)

Momento TIM: il pubblico canta “Papaveri e papere” di Nilla Pizzi, con trasformazione AI sul ledwall e braccialetti luminosi.

  1. Patty PravoOpera

  2. Samurai JayOssessione (e 6 ballerini)

Super ospite Tiziano Ferro e altri 5 Campioni

Alle 22.32 arriva Tiziano Ferro: medley a cappella e con orchestra (“Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono”), intervista e nuovo brano “Sono un grande”. Sul palco starà 15 minuti.

Riparte la gara:

  1. Raf – “Ora e per sempre”

  2. J-Ax – “Italia starter pack” (violinista, banjo, cheerleader e acrobate)

Collegamento con il Suzuki Stage in Piazza Colombo: Gaia canta Chiamo io chiami tu.

Rientra Can Yaman (cambio abito e filastrocca con Laura Pausini), poi:

  1. FulminacciStupida fortuna

  2. Levante – Sei tu

  3. Fedez & Marco MasiniMale necessario

Nave Costa, Sandokan e TG1

Collegamento con la nave Costa Toscana: esibizione di Max Pezzali (medley).

Poi 17° Campione:

  • Ermal MetaStella stellina

Blocco celebrativo per i 50 anni di Sandokan: ingresso di Kabir Bedi, confronto con Can Yaman, RVM iconico con la tigre, gag finale Carlokan.

A mezzanotte linea al TG1 (2 minuti), poi di nuovo gara.

Ultima parte: da Serena Brancale a LDA & AKA 7EVEN

Dal 18° al 30° Campione:

  1. Serena BrancaleQui con me

  2. NaytPrima che

  3. Malika AyaneAnimali notturni

  4. Eddie BrockAvvoltoi

  5. Sal Da VinciPer sempre sì

  6. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare

  7. Tredici PietroUomo che cade

  8. Bambole di PezzaResta con me

  9. ChielloTi penso sempre

  10. Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta

  11. Leo GassmannNaturale

  12. Francesco RengaIl meglio di me

  13. LDA & AKA 7evenPoesie clandestine (tamburi a terra e corpo di ballo)

In mezzo: spot Liguria, ringraziamenti all’orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli, saluto agli italiani all’estero su Rai Italia.

Classifica provvisoria e chiusura

Collegamenti con il DopoFestival di Nicola Savino e con Rai Radio 2 (Ema Stokholma e Gino Castaldo).

Alle 1.39 lettura della classifica provvisoria: svelate solo le prime cinque canzoni, senza ordine di posizione, secondo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Ringraziamenti finali a Can Yaman, appuntamento alla seconda serata (con l’avvio delle Nuove Proposte), titoli di coda e sigla.

Chiusura all’1.44, dopo 5 ore.

scaletta-definitiva-pdf-sanremo-2026-24-febbraio ANSA

