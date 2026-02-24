Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio, da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano Ferro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2026 e il pdf con la scaletta definitiva è già di dominio pubblico. Una maratona di 5 ore, si parte alle 20:40 su Rai 1 con la voce di Pippo Baudo e si chiude all’01:44: si esibiscono tutti e 30 i Big, apre Ditonellapiaga e chiudono LDA & Aka7even. Tra gli ospiti Olly, Tiziano Ferro, Max Pezzali, Kabir Bedi, Gaia e Gianna Pratesi. Laura Pausini conduttrice al fianco di Carlo Conti, co-conduttore l’attore Can Yaman.

Apertura: omaggio a Pippo Baudo e canzone di Olly

Si parte alle 20:40 con la sigla dell’Eurovisione, poi l’orchestra nella canonica Perché Sanremo è Sanremo, quindi la voce fuori campo di Pippo Baudo.

Entra Carlo Conti, che dedica il Festival allo storico conduttore, salutando i figli Tiziana e Alessandro e lancia Olly, vincitore dell’edizione 2025 con Balorda nostalgia. A fine esibizione, consegna del disco di diamante e bouquet.

Conti spiega il regolamento, sottolineando che nella prima serata vota solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Poi presenta la co-conduttrice, Laura Pausini, introdotta ancora da Baudo in video.

Prima parte: 11 Campioni, omaggio a Vessicchio e Can Yaman co-conduttore

Con Pausini al fianco, si susseguono:

Alle 21.31 omaggio a Peppe Vessicchio, con video celebrativo e ricordo in studio.

Entra quindi Can Yaman sulle note di Sandokan. Con lui:

Spazio istituzionale e civile con l’ospite d’onore Gianna Pratesi, 105 anni, che votò il 2 giugno 1946: ingresso con il figlio Alessandro, saluto e fiori.

Seguono:

Tommaso Paradiso – I romantici Elettra Lamborghini – Voilà (6 ballerini con ventagli)

Momento TIM: il pubblico canta “Papaveri e papere” di Nilla Pizzi, con trasformazione AI sul ledwall e braccialetti luminosi.

Patty Pravo – Opera Samurai Jay – Ossessione (e 6 ballerini)

Super ospite Tiziano Ferro e altri 5 Campioni

Alle 22.32 arriva Tiziano Ferro: medley a cappella e con orchestra (“Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono”), intervista e nuovo brano “Sono un grande”. Sul palco starà 15 minuti.

Riparte la gara:

Raf – “Ora e per sempre” J-Ax – “Italia starter pack” (violinista, banjo, cheerleader e acrobate)

Collegamento con il Suzuki Stage in Piazza Colombo: Gaia canta Chiamo io chiami tu.

Rientra Can Yaman (cambio abito e filastrocca con Laura Pausini), poi:

Fulminacci – Stupida fortuna Levante – Sei tu Fedez & Marco Masini – Male necessario

Nave Costa, Sandokan e TG1

Collegamento con la nave Costa Toscana: esibizione di Max Pezzali (medley).

Poi 17° Campione:

Ermal Meta – Stella stellina

Blocco celebrativo per i 50 anni di Sandokan: ingresso di Kabir Bedi, confronto con Can Yaman, RVM iconico con la tigre, gag finale Carlokan.

A mezzanotte linea al TG1 (2 minuti), poi di nuovo gara.

Ultima parte: da Serena Brancale a LDA & AKA 7EVEN

Dal 18° al 30° Campione:

Serena Brancale – Qui con me Nayt – Prima che Malika Ayane – Animali notturni Eddie Brock – Avvoltoi Sal Da Vinci – Per sempre sì Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Tredici Pietro – Uomo che cade Bambole di Pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Francesco Renga – Il meglio di me LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (tamburi a terra e corpo di ballo)

In mezzo: spot Liguria, ringraziamenti all’orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli, saluto agli italiani all’estero su Rai Italia.

Classifica provvisoria e chiusura

Collegamenti con il DopoFestival di Nicola Savino e con Rai Radio 2 (Ema Stokholma e Gino Castaldo).

Alle 1.39 lettura della classifica provvisoria: svelate solo le prime cinque canzoni, senza ordine di posizione, secondo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Ringraziamenti finali a Can Yaman, appuntamento alla seconda serata (con l’avvio delle Nuove Proposte), titoli di coda e sigla.

Chiusura all’1.44, dopo 5 ore.