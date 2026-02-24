Scaletta prima serata Sanremo 2026, l'ordine ufficiale dei cantanti: martedì 24 febbraio apre Ditonellapiaga
Il programma della prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti e 30 i cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di martedì 24 febbraio
Annunciata la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti l’ha comunicata in conferenza stampa. Il primo dei 30 cantanti Big in gara a esibirsi è Ditonellapiaga, gli ultimiLDA & Aka 7even. Sul palco dell’Ariston anche Laura Pausini, Can Yaman (in veste di co-conduttore), Olly (vincitore in carica), Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia (ospiti) e Gianna Pratesi.
- La scaletta dei cantanti in gara
- Can Yaman il primo co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini
- Gli ospiti "musicali": Tiziano Ferro, Olly, Max Pezzali e Gaia
- Gianna Pratesi e il voto del 1946
- Quanto dovrebbe durare la prima serata
- Quale giuria vota
La scaletta dei cantanti in gara
Carlo Conti, durante conferenza stampa a poche ore dall’inizio del Festival, ha diramato la lista dei 30 cantanti in gara.
Ecco l’uscita:
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez & Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
Can Yaman il primo co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini
Il primo co-conduttore di Carlo Conti e Laura Pausini è Can Yaman.
L’attore turco, reduce da alcune disavventure in patria, in Italia è molto amato: recentemente ha ottenuto un grande successo grazie all’interpretazione del personaggio di Sandokan nell’omonima serie Rai.
Con lui ci sarà anche Kabir Bedi, il Sandokan originale, come confermato da Carlo Conti in conferenza stampa.
Sui social, Bedi aveva scritto: “Indovinate dove sono? Siamo in missione segreta per un evento segreto. Sono in Europa, o ci stiamo muovendo dalla Francia all’Italia, da qualche parte vicino al confine… indovinate”.
Gli ospiti “musicali”: Tiziano Ferro, Olly, Max Pezzali e Gaia
Ad aprire la 76^ edizione dovrebbe essere il vincitore di quella passata, ossia Olly, con Balorda nostalgia.
L’asso di Carlo Conti è Tiziano Ferro, che torna a Sanremo per celebrare i 25 anni di carriera, quelli trascorsi dal singolo Xdono e dal fortunatissimo album d’esordio Rosso relativo.
Per la popstar è l’occasione di presentare il nuovo disco, Sono un grande.
Spazio poi anche a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo
Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Gaia.
Gianna Pratesi e il voto del 1946
Oltre agli ospiti “musicali”, Carlo Conti ospiterà anche Gianna Pratesi, la 105enne di Chiavari che ricorderà il suo 2 giugno 1946, quando votò per la prima volta dopo la concessione del diritto alle donne.
Dovrebbe cantare 24 mila baci.
Quanto dovrebbe durare la prima serata
L’orario di inizio è previsto alle ore 20:40.
La chiusura della prima serata del Festival dovrebbe essere stato fissato all’01:25: difficile che finisca prima, visto che dovranno esibirsi tutti e 30 i cantanti.
Quale giuria vota
Nella prima serata, il voto è espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.
Dopodiché, Carlo Conti comunicherà al pubblico solo le prime 5 posizioni della classifica, senza ordine di piazzamento.