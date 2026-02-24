Scaletta prima serata Sanremo 2026, l'ordine ufficiale dei cantanti: martedì 24 febbraio apre Ditonellapiaga

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Annunciata la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti l’ha comunicata in conferenza stampa. Il primo dei 30 cantanti Big in gara a esibirsi è Ditonellapiaga, gli ultimiLDA & Aka 7even. Sul palco dell’Ariston anche Laura Pausini, Can Yaman (in veste di co-conduttore), Olly (vincitore in carica), Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia (ospiti) e Gianna Pratesi.

La scaletta dei cantanti in gara

Carlo Conti, durante conferenza stampa a poche ore dall’inizio del Festival, ha diramato la lista dei 30 cantanti in gara.

Ecco l’uscita:

Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Arisa – Magica favola

– Magica favola Luchè – Labirinto

– Labirinto Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Patty Pravo – Opera

– Opera Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna Levante – Sei tu

– Sei tu Fedez & Masini – Male necessario

– Male necessario Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Nayt – Prima che

– Prima che Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Sal Da Vinci – Per sempre si

– Per sempre si Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Tredici Pietro – Uomo che cade

– Uomo che cade Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Can Yaman il primo co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini

Il primo co-conduttore di Carlo Conti e Laura Pausini è Can Yaman.

L’attore turco, reduce da alcune disavventure in patria, in Italia è molto amato: recentemente ha ottenuto un grande successo grazie all’interpretazione del personaggio di Sandokan nell’omonima serie Rai.

Con lui ci sarà anche Kabir Bedi, il Sandokan originale, come confermato da Carlo Conti in conferenza stampa.

Sui social, Bedi aveva scritto: “Indovinate dove sono? Siamo in missione segreta per un evento segreto. Sono in Europa, o ci stiamo muovendo dalla Francia all’Italia, da qualche parte vicino al confine… indovinate”.

Gli ospiti “musicali”: Tiziano Ferro, Olly, Max Pezzali e Gaia

Ad aprire la 76^ edizione dovrebbe essere il vincitore di quella passata, ossia Olly, con Balorda nostalgia.

L’asso di Carlo Conti è Tiziano Ferro, che torna a Sanremo per celebrare i 25 anni di carriera, quelli trascorsi dal singolo Xdono e dal fortunatissimo album d’esordio Rosso relativo.

Per la popstar è l’occasione di presentare il nuovo disco, Sono un grande.

Spazio poi anche a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo

Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Gaia.

Gianna Pratesi e il voto del 1946

Oltre agli ospiti “musicali”, Carlo Conti ospiterà anche Gianna Pratesi, la 105enne di Chiavari che ricorderà il suo 2 giugno 1946, quando votò per la prima volta dopo la concessione del diritto alle donne.

Dovrebbe cantare 24 mila baci.

Quanto dovrebbe durare la prima serata

L’orario di inizio è previsto alle ore 20:40.

La chiusura della prima serata del Festival dovrebbe essere stato fissato all’01:25: difficile che finisca prima, visto che dovranno esibirsi tutti e 30 i cantanti.

Quale giuria vota

Nella prima serata, il voto è espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.

Dopodiché, Carlo Conti comunicherà al pubblico solo le prime 5 posizioni della classifica, senza ordine di piazzamento.