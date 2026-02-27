Scaletta quarta serata Sanremo 2026 coi 30 cantanti in gara con duetti e cover, torna anche Bianca Balti
Il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: tutti i 30 cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di venerdì 27 febbraio
Attesa per la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, con cover e duetti, da cui . Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, salirà anche Bianca Balti (ospite). Riflettori poi su Max Pezzali e Francesco Gabbani. E, ancora, premio alla carriera a Caterina Caselli.
- Chi canta nella quarta serata, cover e duetti
- Premio speciale a Caterina Caselli
- Gli ospiti "musicali": Eros Ramazzotti, Alicia Keys Max Pezzali, The Kolors
- Torna Bianca Balti
- Quali giurie votano
- Le classifiche delle prime due serate
Chi canta nella quarta serata, cover e duetti
L’elenco delle cover e dei duetti di venerdì 27 febbraio (al momento l’ordine è casuale):
- Ditonellapiaga, TonyPitony – The lady is a tramp
- Chiello, Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- Fedez & Masini, Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Arisa, Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di pezza, Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Ermal Meta, Dardust – Golden hour
- Enrico Nigiotti, Alfa – En e Xanax
- Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Rosso – Su di noi
- Elettra Lamborghini, Las Ketchup – Aserejé
- Eddie Brock, Fabrizio Moro – Portami via
- Fulminacci, Francesca Fagnani – Parole, parole
- Malika Ayane, Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
- J-Ax, Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- Francesco Renga, Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Mara Sattei, Mecna – L’ultimo bacio
- LDA & Aka 7even, Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassman, Aiello – Era già tutto previsto
- Levante, Gaia – I maschi
- Maria Antonietta & Colombre, Brunori Sas – Il mondo
- Luchè, Gianluca Grignani – Falco a metà
- Tommaso Paradiso, Stadio – L’ultima luna
- Serena Brancale, Gregory Porter, Delia – Besame mucho
- Sayf, Alex Britti, Mario Biondi – Hit the road, Jack
- Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & Band – Vita
- Sal Da Vinci, Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay, Belen Rodriguez, Roy Paci – Baila Morena
- Raf, The Kolors – The riddle
- Nayt, Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Michele Bravi, Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Patty Pravo, Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Premio speciale a Caterina Caselli
Previsto un premio speciale a Caterina Caselli.
Gli ospiti “musicali”: Eros Ramazzotti, Alicia Keys Max Pezzali, The Kolors
Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo.
Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Francesco Gabbani.
Torna Bianca Balti
Sul palco torna anche Bianca Balti, in qualità di ospite dopo l’anno scorso da co-conduttrice.
Quali giurie votano
Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.
Nella seconda e nella terza, il giudizio è stato affidato a:
- Giuria delle radio (50%)
- Giuria della sala stampa, web e tv (50%)
Per la serata cover, invece:
- Televoto 34%
- Radio 33%
- Sala stampa 33%
La graduatoria della serata cover non contribuirà al risultato finale.
Le classifiche delle prime due serate
Martedì 24 febbraio
Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini
Mercoledì 25 febbraio
Questa la top 5 della seconda serata (voto delle due giurie e del televoto), durante la quale Conti ha consegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali:
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka7even
- Nayt
- Fedez & Masini
- Ermal Meta