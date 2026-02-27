NOTIZIE
Temi Caldi:

Scaletta quarta serata Sanremo 2026 coi 30 cantanti in gara con duetti e cover, torna anche Bianca Balti

Il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: tutti i 30 cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di venerdì 27 febbraio

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Attesa per la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, con cover e duetti, da cui . Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, salirà anche Bianca Balti (ospite). Riflettori poi su Max PezzaliFrancesco Gabbani. E, ancora, premio alla carriera a Caterina Caselli.

Chi canta nella quarta serata, cover e duetti

L’elenco delle cover e dei duetti di venerdì 27 febbraio (al momento l’ordine è casuale):

  • Ditonellapiaga, TonyPitonyThe lady is a tramp
  • Chiello, Saverio Cigarini Mi sono innamorato di te
  • Fedez & Masini, Stjepan HauserMeravigliosa creatura
  • Arisa, Coro Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono
  • Bambole di pezza, Cristina D’AvenaOcchi di gatto
  • Ermal Meta, DardustGolden hour
  • Enrico Nigiotti, Alfa En e Xanax
  • Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio RossoSu di noi
  • Elettra Lamborghini, Las KetchupAserejé
  • Eddie Brock, Fabrizio MoroPortami via
  • Fulminacci, Francesca FagnaniParole, parole
  • Malika Ayane, Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore
  • J-Ax, Ligera County Fam.E la vita, la vita
  • Francesco Renga, Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola
  • Mara Sattei, MecnaL’ultimo bacio
  • LDA & Aka 7even, Tullio De PiscopoAndamento lento
  • Leo Gassman, AielloEra già tutto previsto
  • Levante, Gaia I maschi
  • Maria Antonietta & Colombre, Brunori SasIl mondo
  • Luchè, Gianluca GrignaniFalco a metà
  • Tommaso Paradiso, StadioL’ultima luna
  • Serena Brancale, Gregory Porter, DeliaBesame mucho
  • Sayf, Alex Britti, Mario BiondiHit the road, Jack
  • Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & BandVita
  • Sal Da Vinci, Michele ZarrilloCinque giorni
  • Samurai Jay, Belen Rodriguez, Roy PaciBaila Morena
  • Raf, The KolorsThe riddle
  • Nayt, Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto
  • Michele Bravi, Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno
  • Patty Pravo, Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone

Premio speciale a Caterina Caselli

Previsto un premio speciale a Caterina Caselli.

Gli ospiti “musicali”: Eros Ramazzotti, Alicia Keys Max Pezzali, The Kolors

Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo.

Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Francesco Gabbani.

Torna Bianca Balti

Sul palco torna anche Bianca Balti, in qualità di ospite dopo l’anno scorso da co-conduttrice.

Quali giurie votano

Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.

Nella seconda e nella terza, il giudizio è stato affidato a:

  • Giuria delle radio (50%)
  • Giuria della sala stampa, web e tv (50%)

Per la serata cover, invece:

  • Televoto 34%
  • Radio 33%
  • Sala stampa 33%

La graduatoria della serata cover non contribuirà al risultato finale.

Le classifiche delle prime due serate

Martedì 24 febbraio

Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):

Mercoledì 25 febbraio

Questa la top 5 della seconda serata (voto delle due giurie e del televoto), durante la quale Conti ha consegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali:

  • Tommaso Paradiso
  • LDA & Aka7even
  • Nayt
  • Fedez & Masini
  • Ermal Meta

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo