Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Cresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Rispetto alla giornata d’esordio, a esibirsi saranno solamente 15 dei 30 cantanti Big. Oltre a loro, spazio anche ai 4 concorrenti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro (in veste di co-conduttori). Riflettori anche su Max Pezzali e Bresh (ospiti musicali), così come sulle campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, e sugli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Attesa per sapere quali saranno i 15 cantanti Big.

I co-conduttori: Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno:

Lillo

Pilar Fogliati

Achille Lauro

È possibile che proprio Achille Lauro possa cantare uno dei brani diventati un simbolo della tragedia di Crans-Montana, ossia Perdutamente.

Le Nuove Proposte

Nella seconda serata spazio alla gara delle Nuove Proposte, con due sfide dirette tra i quattro brani in gara. I due vincenti andranno in finale.

Questi gli incroci, presentati da Gianluca Gazzoli:

Angelica Bove contro Mazzariello

contro Blind, El Ma & Soniko contro Nicolò Filippucci

Gli ospiti “musicali”: Max Pezzali e Bresh

Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo

Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Bresh.

Atleti olimpici e paralimpici

Carlo Conti avrà sul palco anche delle icone dello sport.

Ci saranno Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, fresche di oro olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Con loro, anche gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Quali giurie votano

Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.

Nella seconda, il giudizio sarà affidato a:

Televoto (34%)

(34%) Giuria delle radio (33%)

(33%) Giuria della sala stampa, web e tv (33%)

A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime 5 posizioni in ordine casuale.

Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale , in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre

, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre Ditonellapiaga

Fedez & Masini