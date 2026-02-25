NOTIZIE
Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Il programma della prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti e 30 i cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di mercoledì 25 febbraio

Cresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Rispetto alla giornata d’esordio, a esibirsi saranno solamente 15 dei 30 cantanti Big. Oltre a loro, spazio anche ai 4 concorrenti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro (in veste di co-conduttori). Riflettori anche su Max Pezzali e Bresh (ospiti musicali), così come sulle campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, e sugli atleti paralimpici Giacomo BertagnolliGiuliana Turra.

Attesa per l’annuncio dei 15 cantanti Big in gara

Attesa per sapere quali saranno i 15 cantanti Big.

Questo l’ordine di uscita della prima serata:

  • Ditonellapiaga – Che fastidio!
  • Michele Bravi – Prima o poi
  • Sayf – Tu mi piaci tanto
  • Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  • Dargen D’Amico – Ai ai
  • Arisa – Magica favola
  • Luchè – Labirinto
  • Tommaso Paradiso – I romantici
  • Elettra Lamborghini – Voilà
  • Patty Pravo – Opera
  • Samurai Jay – Ossessione
  • Raf – Ora e per sempre
  • J-AxItalia Starter Pack
  • Fulminacci – Stupida sfortuna
  • Levante – Sei tu
  • Fedez & Masini – Male necessario
  • Ermal Meta – Stella stellina
  • Serena Brancale – Qui con me
  • Nayt – Prima che
  • Malika Ayane – Animali notturni
  • Eddie Brock – Avvoltoi
  • Sal Da Vinci – Per sempre si
  • Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare
  • Tredici Pietro – Uomo che cade
  • Bambole di Pezza – Resta con me
  • Chiello – Ti penso sempre
  • Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
  • Leo Gassmann – Naturale
  • Francesco Renga – Il meglio di me
  • LDA & Aka 7evenPoesie clandestine

I co-conduttori: Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno:

  • Lillo
  • Pilar Fogliati
  • Achille Lauro

È possibile che proprio Achille Lauro possa cantare uno dei brani diventati un simbolo della tragedia di Crans-Montana, ossia Perdutamente.

Le Nuove Proposte

Nella seconda serata spazio alla gara delle Nuove Proposte, con due sfide dirette tra i quattro brani in gara. I due vincenti andranno in finale.

Questi gli incroci, presentati da Gianluca Gazzoli:

  • Angelica Bove contro Mazzariello
  • Blind, El Ma & Soniko contro Nicolò Filippucci

Gli ospiti “musicali”: Max Pezzali e Bresh

Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo

Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Bresh.

Atleti olimpici e paralimpici

Carlo Conti avrà sul palco anche delle icone dello sport.

Ci saranno Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, fresche di oro olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Con loro, anche gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Quali giurie votano

Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.

Nella seconda, il giudizio sarà affidato a:

  • Televoto (34%)
  • Giuria delle radio (33%)
  • Giuria della sala stampa, web e tv (33%)

A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime 5 posizioni in ordine casuale.

Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):

