Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro
Cresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Rispetto alla giornata d’esordio, a esibirsi saranno solamente 15 dei 30 cantanti Big. Oltre a loro, spazio anche ai 4 concorrenti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro (in veste di co-conduttori). Riflettori anche su Max Pezzali e Bresh (ospiti musicali), così come sulle campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, e sugli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.
Attesa per l’annuncio dei 15 cantanti Big in gara
Attesa per sapere quali saranno i 15 cantanti Big.
Questo l’ordine di uscita della prima serata:
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez & Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
I co-conduttori: Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro
Ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno:
- Lillo
- Pilar Fogliati
- Achille Lauro
È possibile che proprio Achille Lauro possa cantare uno dei brani diventati un simbolo della tragedia di Crans-Montana, ossia Perdutamente.
Le Nuove Proposte
Nella seconda serata spazio alla gara delle Nuove Proposte, con due sfide dirette tra i quattro brani in gara. I due vincenti andranno in finale.
Questi gli incroci, presentati da Gianluca Gazzoli:
- Angelica Bove contro Mazzariello
- Blind, El Ma & Soniko contro Nicolò Filippucci
Gli ospiti “musicali”: Max Pezzali e Bresh
Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo
Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà Bresh.
Atleti olimpici e paralimpici
Carlo Conti avrà sul palco anche delle icone dello sport.
Ci saranno Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, fresche di oro olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
Con loro, anche gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.
Quali giurie votano
Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.
Nella seconda, il giudizio sarà affidato a:
- Televoto (34%)
- Giuria delle radio (33%)
- Giuria della sala stampa, web e tv (33%)
A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime 5 posizioni in ordine casuale.
Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini