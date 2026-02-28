Scaletta serata finale Sanremo 2026 con i 30 cantanti in gara: Giorgia Cardinaletti, Frassica e Bocelli
La scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2026 con i 30 cantanti big in gara al teatro Ariston, gli ospiti e i co-conduttori
In attesa della scaletta ufficiale della serata finale del Festival di Sanremo 2026 con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara, si conosce già il programma dell’ultimo appuntamento stagionale con la kermesse musicale al Teatro Ariston, durante il quale verrà annunciato il nome del vincitore. Assieme a Carlo Conti e Laura Pausini, i co-conduttori della finale di Sanremo 2026 saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Ospite speciale all’Ariston: Andrea Bocelli. Max Pezzali si esibirà ancora a bordo della Costa Toscana. Sul palco del Suzuki Stage ci saranno i Pooh.
- I 30 cantanti in gara nella finale di Sanremo 2026
- Come funziona la votazione del vincitore di Sanremo 2026 in finale
- Le classifiche delle prime tre serate di Sanremo 2026
I 30 cantanti in gara nella finale di Sanremo 2026
L’ordine di esibizione dei cantanti in gara a Sanremo 2026 nella serata finale verrà comunicato nel pomeriggio.
Ecco l’elenco (in ordine alfabetico) dei 30 artisti e delle canzoni in gara al Festival:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – AI AI
- Ditonellapiaga – Ditonellapiaga
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia starter pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Come funziona la votazione del vincitore di Sanremo 2026 in finale
I 30 cantanti Big in gara riproporranno la loro canzone nella serata finale di sabato 28 febbraio e saranno votati da:
- televoto (con peso del 34% sul risultato)
- giuria della sala stampa, tv e web (33%)
- giuria delle radio (33%)
Il risultato della votazione verrà aggregato al risultato delle votazioni della prima serata e al risultato congiunto delle votazioni di seconda e terza serata, così da determinare la nuova classifica.
Verranno poi annunciati i nomi degli artisti presenti nelle prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento. A seguire ci sarà una nuova votazione affidata a:
- televoto (con peso del 34% sul risultato)
- giuria della sala stampa, tv e web (33%)
- giuria delle radio (33%)
Il risultato di questa nuova votazione verrà aggregato al risultato complessivo delle precedenti votazioni così da determinare la classifica finale e decretare il vincitore di Sanremo 2026.
Le classifiche delle prime tre serate di Sanremo 2026
Martedì 24 febbraio
Di seguito, la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini
Mercoledì 25 febbraio
Ecco la top 5 della seconda serata (voto delle due giurie e del televoto):
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka7even
- Nayt
- Fedez & Masini
- Ermal Meta
Giovedì 25 febbraio
Questa la top 5 della terza serata (voto delle due giurie e del televoto):
- Arisa
- Sayf
- Luchè
- Serena Brancale
- Sal Da Vinci
La classifica della serata Cover (vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony) non sarà considerata ai fini del calcolo della classifica finale.