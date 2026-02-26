Scaletta terza serata Sanremo 2026 coi 15 cantanti in gara: Irina Shayk, Pantani, Eros Ramazzotti, Alicia Keys
Il programma della terza serata del Festival di Sanremo 2026: tutti i 15 cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di giovedì 26 febbraio
Attesa per la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, coi dettagli che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di giovedì 26 febbraio. Sappiamo quali saranno i 15 cantanti Big che saliranno sul palco, ma si aspetta l’ordine di uscita. . Oltre a loro, spazio anche ai 2 finalisti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Irina Shayk e Ubaldo Pantani (in veste di co-conduttori), riflettori anche su Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Alicia Keys e The Kolors. Potrebbero comunque non mancare sorprese.
- Le Nuove Proposte
- L'annuncio dei 15 cantanti Big in gara
- I co-conduttori: Irina Shayk e Ubaldo Pantani
- Gli ospiti "musicali": Max Pezzali, Bresh e Fausto Leali
- Quali giurie votano
- Le classifiche delle prime due serate
Le Nuove Proposte
Terza serata che sarà aperta dalla finale delle Nuove Proposte, presentata da Gianluca Gazzoli: Angelica Bove sfiderà Nicolò Filippucci.
L’annuncio dei 15 cantanti Big in gara
Poi toccherà ai Big.
Questi i 15 che si esibiranno giovedì 26 febbraio (al momento l’ordine è alfabetico):
- Arisa – Magica favola
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Leo Gassmann – Naturale
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Raf – Ora e per sempre
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Samurai Jay – Ossessione
- Serena Brancale – Qui con me
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Questi i cantanti che invece si sono esibiti nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:
- Patty Pravo – Opera
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Ermal Meta – Stella stellina
- Levante – Sei tu
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Nayt – Prima che
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Fedez & Masini – Male necessario
I co-conduttori: Irina Shayk e Ubaldo Pantani
Ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno la top model russa, Irina Shayk, e il comico e imitatore Ubaldo Pantani: sostituirà Andrea Pucci vestendo i panni di uno dei suoi personaggi, Lapo Elkann.
Gli ospiti “musicali”: Max Pezzali, Bresh e Fausto Leali
Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo
Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà The Kolors.
Quali giurie votano
Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.
Nella seconda, il giudizio sarà affidato a:
- Televoto (34%)
- Giuria delle radio (33%)
- Giuria della sala stampa, web e tv (33%)
A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime 5 posizioni in ordine casuale.
La classifica è prevista intorno all’01:10.
Le classifiche delle prime due serate
Martedì 24 febbraio
Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini
Mercoledì 25 febbraio
Questa la top 5 della seconda serata (voto delle due giurie e del televoto):
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka7even
- Nayt
- Fedez & Masini
- Ermal Meta