Scaletta terza serata Sanremo 2026 coi 15 cantanti in gara: Irina Shayk, Pantani, Eros Ramazzotti, Alicia Keys

Attesa per la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, coi dettagli che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di giovedì 26 febbraio. Sappiamo quali saranno i 15 cantanti Big che saliranno sul palco, ma si aspetta l’ordine di uscita. . Oltre a loro, spazio anche ai 2 finalisti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Irina Shayk e Ubaldo Pantani (in veste di co-conduttori), riflettori anche su Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Alicia Keys e The Kolors. Potrebbero comunque non mancare sorprese.

Le Nuove Proposte

Terza serata che sarà aperta dalla finale delle Nuove Proposte, presentata da Gianluca Gazzoli: Angelica Bove sfiderà Nicolò Filippucci.

L’annuncio dei 15 cantanti Big in gara

Poi toccherà ai Big.

Questi i 15 che si esibiranno giovedì 26 febbraio (al momento l’ordine è alfabetico):

Arisa – Magica favola

– Magica favola Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Sal Da Vinci – Per sempre si

– Per sempre si Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tredici Pietro – Uomo che cade

Questi i cantanti che invece si sono esibiti nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, in ordine d’uscita:

Patty Pravo – Opera

– Opera LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Levante – Sei tu

– Sei tu Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack Nayt – Prima che

– Prima che Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Fedez & Masini – Male necessario

I co-conduttori: Irina Shayk e Ubaldo Pantani

Ad affiancare Conti e Laura Pausini ci saranno la top model russa, Irina Shayk, e il comico e imitatore Ubaldo Pantani: sostituirà Andrea Pucci vestendo i panni di uno dei suoi personaggi, Lapo Elkann.

Gli ospiti “musicali”: Max Pezzali, Bresh e Fausto Leali

Ancora spazio a Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo

Sul palco di Piazza Colombo, invece, ci sarà The Kolors.

Quali giurie votano

Nella prima serata, il voto è stato espresso solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web.

Nella seconda, il giudizio sarà affidato a:

Televoto (34%)

(34%) Giuria delle radio (33%)

(33%) Giuria della sala stampa, web e tv (33%)

A fine serata si avrà una classifica provvisoria di cui saranno diramate solo le prime 5 posizioni in ordine casuale.

La classifica è prevista intorno all’01:10.

Le classifiche delle prime due serate

Martedì 24 febbraio

Questa la top 5 della prima serata (solo voto della Giuria sala stampa, web e tv):

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale , in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre

, in lacrime dopo la canzone dedicata alla madre Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Mercoledì 25 febbraio

Questa la top 5 della seconda serata (voto delle due giurie e del televoto):

Tommaso Paradiso

LDA & Aka7even

Nayt

Fedez & Masini

Ermal Meta