È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta nella notte a Scaletta Zanclea, dove una coppia di origine campana è stata fermata con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente. La vittima è stata raggirata con il cosiddetto “metodo del falso Carabiniere”, che ha portato alla consegna di 4.000 euro e diversi preziosi. L’episodio si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2024, quando la donna, spaventata da una telefonata che annunciava un finto incidente stradale del figlio, è stata indotta a consegnare i suoi averi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare i responsabili alla giustizia.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una collaborazione tra i Carabinieri della Compagnia Messina Sud e la Polizia di Stato di Messina. L’azione congiunta ha avuto luogo a Scaletta Zanclea, piccolo centro della provincia peloritana, dove una donna anziana è stata vittima di una sofisticata truffa orchestrata con metodi ormai tristemente noti alle cronache locali.

Il modus operandi: il “falso Carabiniere” e la trappola telefonica

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una donna anziana residente a Scaletta Zanclea, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo, utilizzando il cosiddetto “metodo del falso Carabiniere”, ha inscenato un finto incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio della donna. Con tono allarmato e convincente, il truffatore ha sostenuto che, per evitare l’arresto del congiunto, fosse necessario versare una cauzione immediata.

La donna, sopraffatta dalla preoccupazione per la sorte del figlio, è stata così indotta a consegnare 4.000 euro in contanti e diversi preziosi a un complice che, poco dopo la telefonata, si è presentato alla sua porta. L’azione è stata rapida e ben organizzata, lasciando la vittima senza sospetti fino al momento in cui si è resa conto di essere stata raggirata.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Non appena ha compreso di essere stata vittima di una truffa, l’anziana si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Scaletta Zanclea per sporgere denuncia. Da quel momento sono scattate le indagini, condotte con tempestività dai militari dell’Arma, che hanno immediatamente avviato le ricerche per individuare i responsabili e recuperare la refurtiva sottratta.

Le forze dell’ordine hanno raccolto la testimonianza della donna e ricostruito la dinamica dei fatti, individuando rapidamente una pista che conduceva verso il capoluogo peloritano. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un’autovettura sospetta avvistata nella zona nord di Messina, a bordo della quale viaggiavano due persone corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima.

L’individuazione dei sospetti e il recupero della refurtiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’autovettura è stata intercettata e fermata da una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato. A bordo si trovavano un uomo di 39 anni e una donna di 40 anni, entrambi originari della Campania e già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Dopo aver proceduto all’identificazione dei due sospetti, gli agenti e i Carabinieri hanno esteso le perquisizioni alla camera di un B&B del capoluogo dove la coppia alloggiava. All’interno della stanza sono stati rinvenuti tutti i beni sottratti alla vittima, tra cui i 4.000 euro in contanti e i preziosi. La refurtiva è stata immediatamente restituita all’anziana, che ha potuto così riavere quanto le era stato sottratto con l’inganno.

Le misure adottate nei confronti dei responsabili

Con l’accusa di truffa aggravata, il presunto autore materiale del raggiro, un uomo di 39 anni, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sua complice, una donna di 40 anni, anch’ella con precedenti, è stata denunciata a piede libero per il suo coinvolgimento nella vicenda.

L’operazione ha messo in luce ancora una volta la pericolosità delle truffe ai danni di persone anziane, spesso considerate facili bersagli da parte di malviventi senza scrupoli. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente episodi sospetti e di prestare la massima attenzione a telefonate o richieste di denaro provenienti da sconosciuti.

L’appello delle forze dell’ordine: attenzione e prevenzione

Le autorità invitano la popolazione, in particolare le persone anziane, a non fidarsi di telefonate sospette e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente le forze dell’ordine per verificare la veridicità delle richieste ricevute.

La vicenda di Scaletta Zanclea rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione.

