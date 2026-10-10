Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani fratelli sono stati arrestati a Taranto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato cocaina, denaro contante e telefoni cellulari. Le manette sono scattate durante un servizio di osservazione in via Bergamini.

Il blitz della Squadra Mobile a Taranto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione Falchi, hanno notato un giovane che si è avvicinato loro, scambiandoli per potenziali acquirenti. Il ragazzo ha mostrato due dosi di cocaina, offrendo la sostanza agli agenti in borghese.

Il controllo e la perquisizione

Il giovane è stato immediatamente bloccato dai poliziotti, che hanno deciso di estendere il controllo all’appartamento della famiglia, situato nello stesso stabile. All’interno dell’abitazione era presente anche il fratello maggiore, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari dopo un precedente arresto avvenuto lo scorso settembre.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione domiciliare, il ventunenne è stato trovato disteso sul letto, accanto a una busta di cellophane contenente numerose dosi di cocaina. Gli agenti hanno recuperato in totale 30 involucri termosaldati di cocaina, oltre a 1.500 euro in banconote di vario taglio. Sono stati inoltre sequestrati due smartphone, ritenuti strumenti utilizzati per la gestione dello spaccio.

Gli arresti e le conseguenze

Al termine delle operazioni, la Polizia ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. I due fratelli sono stati arrestati: il maggiore è stato condotto presso la casa circondariale locale, mentre per il più giovane sono state adottate le misure previste dalla legge.

Il contesto dell’operazione

L’intervento della Squadra Mobile si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane di Taranto. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto nelle zone considerate più a rischio per la presenza di attività illecite legate al traffico di droga.

Polizia