Scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, il responsabile spiega l'errore: "Letta una riga sbagliata"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è stato l’errore di due biologhe alla base dello scambio di provette all’ospedale San Raffaele di Milano che ha portato all’impianto in una donna dell’embrione di un’altra coppia. Lo spiega Enrico Papaleo, responsabile del Centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale, le cui attività sono state sospese per almeno 15 giorni. Per evitare altri errori in futuro, è già stata decisa una modifica alle procedure, oltre all’adozione, già in programma, di un sistema di witnessing elettronico.

Lo scambio di embrioni al San Raffaele di Milano

L’attività del laboratorio di embriologia dell’ospedale San Raffaele di Milano è stata sospesa dall’Ats perché per errore è stato impiantato in una donna un embrione di un’altra coppia.

Un errore umano, la lettura di una riga sbagliata, alla base dello scambio di provette avvenuto lo scorso 23 luglio.

ANSA

A spiegare quanto accaduto è Enrico Papaleo, responsabile del Centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele, che al Corriere della Sera parla di un errore ogni 26 mila operazioni.

Il responsabile della struttura spiega l’errore

Il primo errore è stato fatto dalle due biologhe che preparavano le piastre con gli embrioni: “Una delle due ha letto la riga sbagliata del programma operatorio e ha estratto dagli incubatori la paziente B invece della A. L’altra ha verificato che le piastre fossero della B, ed erano davvero della B”.

Il secondo in sala, quando è entrata la paziente A: “nel giro di pochi minuti le hanno controllato braccialetto e scheda di laboratorio, entrambi della A, corretti. Ma erano convinte di aver già verificato anche le sue piastre. Erano di B”.

Nonostante i vari controlli, “la discrepanza è sfuggita a entrambe le operatrici”, spiega Papaleo.

Il responsabile del Centro di procreazione medicalmente assistita afferma che non ci sono mai stati dubbi sulla procedura: “Finché per migliaia di transfer va tutto bene, non hai quel dubbio. Le nostre istruzioni operative erano già state validate nelle ispezioni precedenti”.

Le due biologhe sono “molto scosse”, dice Papaleo. “Abbiamo ridotto la loro attività e messo a disposizione il supporto psicologico”, “sono brave, non voglio perderle”.

Cosa cambia ora

Per evitare errori del genere in futuro, è già stata decisa una modifica al protocollo, concordata con Ats e Centro nazionale trapianti.

Quando riprenderà l’attività, il laboratorio non preparerà più nulla finché la paziente non è in sala: “Prima si identifica, poi si prendono le sue piastre. Così il rischio di mix match si azzera”, spiega Papaleo.

Il witness elettronico

Lo scambio di embrioni del 23 luglio si sarebbe potuto evitare con l’uso del witness elettronico, un sistema che verifica la corrispondenza tra embrione e paziente e blocca in automatico la procedura in caso di errore.

L’adozione di questa tecnologia da parte del San Raffaele era già in programma, appena due giorni prima dello scambio era arrivato il via libera informale all’acquisto.

Tra richieste e valutazioni di preventivi, Papaleo spiega che se ne stava parlando da circa un anno con la proprietà.

Non dal 2016, come riportato da Repubblica: “Meditex, il nostro sistema informatizzato di tracciamento, ce l’abbiamo dal 2019, prima non avremmo mai introdotto il Witness”.

Ma anche questa tecnologia non è la panacea, sottolinea: “Prevede comunque un controllo umano. In tre casi su diecimila fallisce anche lui”.