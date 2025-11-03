Scandalo delle bambole gonfiabili su Shein in Francia, critiche per l'aspetto infantile e stop all'e-commerce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Francia minaccia di vietare Shein dopo aver scoperto la vendita di bambole sessuali con aspetto infantile sulla piattaforma. Il ministro dell’Economia, Roland Lescure, avverte che la legge consente il blocco: Shein ha velocemente rimosso i prodotti, ma è sotto indagine e monitorata anche dalla Commissione europea.

Bambole pedopornografiche, bufera in Francia

Le autorità della Francia hanno lanciato un ammonimento a Shein, azienda cinese-singaporiana del fast-fashion online, minacciando di bloccarne l’accesso al mercato nazionale dopo la scoperta della vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile sulla sua piattaforma.

In particolare, la la Direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi ha constatato, da descrizione e categorizzazione dei prodotti, richiami inequivocabilmente pedopornografici.

La protesta contro l’apertura di un corner Shein a Parigi, 3 novembre 2025

Il ministro Lescure minaccia Shein

Il ministro francese dell’Economia, Roland Lescure, ha dichiarato che, ai sensi della legge, in casi analoghi a quelli riguardanti terrorismo, traffico di stupefacenti o materiale pedopornografico, il governo ha il diritto di richiedere l’esclusione della piattaforma dal mercato nazionale.

A Shein viene contestata, allo stesso tempo, la vendita di sex dolls per adulti, proposte senza filtri d’età efficaci per impedire l’accesso a minori o al pubblico sensibile.

In risposta alle pressioni, l’azienda cinese ha annunciato di aver ritirato immediatamente gli articoli contestati e di stare conducendo una revisione globale delle vendite da parte di terzi venditori.

La protesta a Parigi

Il caso arriva proprio mentre la società prevede l’apertura del suo primo negozio fisico permanente in Francia, all’interno del BHV Marais di Parigi, un’iniziativa che ha già provocato forti proteste e raccolto oltre 100mila firme.

Anche la Commissione europea ha fatto sapere di monitorare la situazione. Shein è soggetta al regolamento Digital Services Act e deve gestire i rischi legati ai prodotti illegali offerti sulla piattaforma.

In Francia è in corso un’indagine che potrebbe portare a sanzioni fino a sette anni di carcere e 100mila euro di multa per la distribuzione di materiale pedopornografico tramite reti digitali.

L’azienda, fondata in Cina nel 2012 e oggi basata a Singapore, opera in circa 150 paesi e nel 2025 è già stata multata in Francia per pratiche commerciali scorrette.