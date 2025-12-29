Scandalo voto di scambio a Portici, terremoto nel Pd dopo le accuse della Lega col vocale dei "50 euro"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La coordinatrice della Lega in Campania, Carmela Rescigno, ha denunciato a Il Giornale, che durante le elezioni comunali a Portici ci sarebbe stato un voto di scambio a favore del Pd. Nelle mani dell’esponente del centrodestra sarebbe finito un audio, pubblicato dal quotidiano, in cui una signora avrebbe invitato altre persone ad andare dall’allora assessore Luca Manzo, per farsi consegnare 50 euro e un bigliettino con i nomi da votare.

L’audio sul voto di scambio a Portici

Il vocale sarebbe stato registrato l’8 giugno 2022, tre giorni prima del voto. Successivamente Luca Manzo ha ottenuto 500 preferenze, venendo eletto in consiglio comunale.

Nell’audio si sentirebbe una signora che, come riporta Il Giornale, “si esprime in modo molto esplicito e invita le sue amiche, o forse un gruppo di madri dei ragazzi che vanno a scuola coi suoi figli o i suoi nipoti, ad andare da un certo Luca Manzo, che all’epoca era assessore a Portici, e a farsi consegnare da lui un bigliettino con i nomi da votare alle elezioni comunali, e in aggiunta, come ringraziamento, una banconota da 50 euro“.

“Se sei interessata a venire – si sentirebbe nel vocale – ci vediamo da vicino perché questa persona ci ha voluto conoscere da vicino, lui vuole conoscere a chi lo vota. Paola, vieni, io lo sto dicendo a tutte perché sono cinquanta euro a voto, ed è come se le trovassi per terra, è peccato non approfittarne”.

L’audio sarebbe finito nella mani di Carmela Rescigno, che nella passata legislatura regionale era la presidente della commissione anticamorra della Regione.

L’esponente leghista ha sporto denuncia, consegnando tutto all’autorità giudiziaria che probabilmente ora provvederanno a verificare quanto accaduto.

Chi è Luca Manzo

Attualmente Luca Manzo è assessore alla pubblica istruzione a Portici ed è alleato di Vincenzo Cuomo, sindaco del Partito Democratico.

Cuomo sarebbe uno degli uomini che Elly Schlein vorrebbe far entrare nella nuova giunta regionale di Roberto Fico, che ha vinto le elezioni regionali 2025 ed è diventato presidente della Campania.

L’offerta di posti di lavoro a Giugliano

Un episodio simile a quello di Portici, sarebbe avvenuto a Giugliano, il Comune più grande della Provincia di Napoli.

In questo caso un consigliere eletto con una lista civica vicina al Pd avrebbe offerto posti di lavoro di assistenza nel campo rom in cambio di voti per la sua lista.

Su entrambi i casi, finora, il Partito Democratico non ha rilasciato dichiarazioni.