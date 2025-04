Scandiano, 20enne arrestato per spaccio: in casa aveva marijuana, contanti e bilancino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Scandiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Tenenza di Scandiano dopo una perquisizione domiciliare avvenuta nei giorni scorsi, che ha portato alla luce prove significative.

Indagini e perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il giovane, apparentemente disoccupato, era sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine a causa di alcune delazioni. La Procura di Reggio Emilia ha delegato la perquisizione, concordando con le ipotesi investigative dei militari. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti nella sua camera oltre 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Proseguimento delle indagini

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, con ulteriori approfondimenti investigativi previsti per determinare la piena responsabilità del giovane. L’arresto è avvenuto in seguito alla conferma delle ipotesi investigative da parte della Procura, che ha ritenuto le prove sufficienti per procedere.

Fonte foto: IPA