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Un uomo di 55 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all’alt con fuga pericolosa nel corso di un controllo della polizia. L’arresto è avvenuto a seguito di un inseguimento per le strade periferiche di Ravenna, dove l’uomo, già destinatario di un ordine di carcerazione, ha tentato di sottrarsi all’arresto mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio svolto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. Gli agenti della Squadra Volante hanno istituito un posto di controllo su una strada periferica della città, nell’ambito delle attività ordinarie di prevenzione e sicurezza.

Poco dopo l’allestimento del posto di controllo, gli operatori hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito, utilizzando la segnaletica manuale prevista. Tuttavia, il conducente ha ignorato l’ordine, accelerando bruscamente e dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento durato circa quindici minuti, durante il quale il fuggitivo ha compiuto numerosi sorpassi azzardati in doppia linea continua e in prossimità di un dosso, ha percorso un tratto di strada contromano in un’area interessata da lavori stradali, danneggiando i dispositivi di delimitazione delle corsie e costringendo altri automobilisti a manovre di emergenza. Inoltre, ha attraversato due semafori con il rosso in una zona ad alto traffico, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti della strada, degli agenti e di sé stesso.

Il coordinamento delle forze dell’ordine

Durante tutte le fasi dell’inseguimento, gli operatori hanno mantenuto un costante contatto radio con la Sala Operativa, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla posizione del veicolo e diramando l’allerta alle altre forze di polizia presenti sul territorio. La fuga si è conclusa in una strada senza uscita, dove il conducente ha arrestato la marcia e si è arreso agli agenti. L’uomo è stato bloccato senza subire danni fisici.

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Sul luogo dell’arresto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, a causa della fuoriuscita di fumo dal vano motore dell’auto, e due pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, che hanno fornito supporto agli agenti della Polizia di Stato.

Perquisizione e accertamenti

La successiva perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: nel bagagliaio sono state trovate tre targhe, mentre quella montata sull’auto è risultata falsa, come dichiarato dallo stesso conducente, che ha ammesso di averla acquistata su una piattaforma di commercio elettronico. L’uomo, inizialmente privo di documenti, ha fornito generalità false agli agenti. Gli accertamenti sanitari urgenti hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite di legge. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’arrestato

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Padova, a seguito di condanna per associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e atti persecutori. Il provvedimento prevedeva la sospensione dell’affidamento in prova in casi particolari e l’accompagnamento presso il più vicino istituto penitenziario.

Per questi motivi, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di falsità e guida in stato di ebbrezza, oltre alle accuse già contestate di resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all’alt con fuga pericolosa.

IPA