Scappa coi soldi prima del matrimonio, psichiatra piantata in asso a Palermo dal futuro marito ed ex paziente

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ha abbandonato la promessa sposa a un passo dal matrimonio, fuggendo con le buste contenenti il denaro donato dagli invitati. Il fatto è avvenuto a Palermo, dove una psichiatra aveva deciso di sposare un ex paziente. L’uomo, tuttavia, è sparito improvvisamente, portando via i regali di nozze. Rintracciato in seguito dalle Forze dell’Ordine, ha dichiarato di essersi allontanato dopo una lite con la compagna.

Palermo, sposo fugge con i soldi del matrimonio

I protagonisti della vicenda sono due 54enni che avrebbero dovuto celebrare il matrimonio sabato scorso, a Palermo. La loro storia era nata in un contesto delicato: lei è una psichiatra, lui un artigiano ceramista che, in passato, aveva intrapreso un percorso terapeutico con la donna per superare un episodio depressivo.

Dopo la fine del trattamento, tra i due era nata una relazione.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

La vicenda ha avuto luogo a Palermo

Il loro amore sembrava destinato a culminare con un matrimonio. Tuttavia, a un giorno dalle nozze, lo sposo ha deciso di fuggire, portando via con sé anche le buste con il denaro donato dagli invitati.

La denuncia della psichiatra

Preoccupata per l’improvvisa sparizione del compagno, la psichiatra si è rivolta al commissariato San Lorenzo di Palermo, dove ha sporto denuncia.

Alla Polizia ha raccontato che il compagno aveva lasciato l’abitazione condivisa il venerdì sera, affermando che sarebbe andato a cena dalla madre. Da quel momento, però, aveva fatto perdere le sue tracce e aveva risposto ai messaggi della futura sposa con frasi inquietanti.

“Ti amo, ma ti faccio del male. Non posso vivere più” è uno dei messaggi inviati dallo sposo fuggitivo.

A quel punto, la donna ha deciso di rivolgersi alle autorità.

Sposo scomparso ritrovato: con sé anche i soldi

L’uomo è stato rintracciato a Balestrate, in provincia di Palermo, grazie all’intervento della Polizia.

Agli agenti ha dichiarato di aver avuto una lite con la compagna, in seguito alla quale avrebbe deciso di non presentarsi al matrimonio e di fuggire.

Le Forze dell’Ordine hanno inoltre recuperato le buste contenenti il denaro donato dagli invitati.