Scappa con il crack a Modica e ferisce due agenti, il cane antidroga trova la cocaina in casa: arrestata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha visto le pattuglie e ha provato a correre verso casa con alcune dosi di crack. Raggiunta dagli agenti, ha reagito ferendone due. A Modica, in provincia di Ragusa, la Polizia ha arrestato una 46enne: nel suo appartamento il cane antidroga ha fiutato circa 45 grammi di cocaina, insieme a hashish e al materiale per confezionare le dosi.

Modica, la fuga verso casa e gli agenti feriti

Come riporta la Polizia di Stato, la donna è stata notata durante i controlli straordinari nelle zone della città più frequentate dai giovani.

All’operazione hanno partecipato la Squadra Mobile di Ragusa, il Commissariato di Modica e le unità cinofile.

Gli agenti l’hanno raggiunta prima che potesse disfarsi delle dosi.

La 46enne ha opposto una forte resistenza, provocando lesioni ai poliziotti: secondo Libertà Sicilia i feriti sono due.

Cocaina e crack in casa, denunciato anche il compagno

Una volta riportata alla calma, il controllo si è spostato nella sua abitazione.

Lì gli agenti hanno sequestrato circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, un grammo di crack e il materiale per dividere e confezionare le dosi.

La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Per gli stessi fatti è stato denunciato anche il compagno che vive con lei.

Nella stessa operazione gli agenti hanno perquisito la casa di un 45enne già agli arresti domiciliari, trovando altri 19 grammi di hashish: anche lui è stato segnalato alla Procura.

IPA