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È stato eseguito un arresto per atti persecutori aggravati a Brescia, dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver pedinato e minacciato l’ex fidanzata. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno agito in seguito alle segnalazioni della vittima e ai riscontri delle telecamere di sorveglianza.

I fatti: la ricostruzione degli eventi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una serie di episodi che hanno visto protagonista un giovane pregiudicato bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio e la persona.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, dopo essersi recata presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Brescia, si è diretta verso la fermata dell’autobus in via San Polo. Qui è stata raggiunta dal suo ex fidanzato, il quale ha continuato a seguirla, provocando nella donna uno stato di forte agitazione e paura. Spaventata dalla presenza dell’uomo, la ragazza è corsa nuovamente verso la Questura per cercare protezione e rifugio presso gli agenti di vigilanza.

Agli agenti la donna ha raccontato di essere stata ininterrottamente pedinata dal suo ex compagno e di temere per la propria incolumità. Nel frattempo, uno degli agenti ha notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ingresso della Questura, affacciandosi più volte alla porta e poi allontanandosi. Insospettito dal comportamento, il poliziotto ha deciso di seguirlo e lo ha prontamente intercettato e fermato.

L’arresto e le accuse

Condotto all’interno degli uffici, il 21enne ha dichiarato di conoscere la ragazza appena entrata e di volerle semplicemente parlare. Tuttavia, durante gli accertamenti, il giovane ha manifestato un crescente stato di agitazione, arrivando a urlare insulti e minacce nei confronti della donna.

Alla luce delle dichiarazioni della vittima e dei riscontri ottenuti tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste all’esterno della Questura, gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane per il reato di atti persecutori aggravati. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure di prevenzione adottate

In considerazione della gravità della situazione, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti del giovane la Misura di Prevenzione Personale dell’ammonimento e ha avviato la procedura per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Queste misure sono state adottate per tutelare ulteriormente la vittima e prevenire il ripetersi di episodi simili.

Il Questore Sartori ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti che sono intervenuti con professionalità e sensibilità, sottolineando l’importanza di una rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e associazioni di volontariato per affrontare efficacemente casi di violenza e atti persecutori. Ha inoltre ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel promuovere progetti di sensibilizzazione e supporto alle vittime, incoraggiando chi subisce violenze a chiedere aiuto e denunciare.

IPA