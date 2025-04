Scappa dall'hotel di lusso a Ortisei senza pagare il conto da 19mila euro, truffatore seriale denunciato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo della provincia di Livorno è stato denunciato dopo essere sparito senza pagare un conto da 19mila euro in un hotel di lusso a Ortisei, in Alto Adige. Già noto per truffe simili, il soggetto ha soggiornato con due adulti e un minore, per poi dileguarsi senza saldare. I carabinieri stanno ricostruendo i suoi spostamenti.

Soggiorna all’hotel di lusso a Ortisei ma non paga

Il conto era di 19mila euro perché non si era privato di nulla: aveva soggiornato in un hotel prestigioso a Ortisei, in Alto Adige, ma al check out di lui nessuna traccia.

Il protagonista della vicenda è un uomo di mezza età, residente nella provincia di Livorno, che è stato denunciato dai carabinieri di Ortisei con l’accusa di insolvenza fraudolenta.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per fatti simili, ha pernottato nei primi giorni di marzo insieme a un minorenne e due adulti in una rinomata struttura ricettiva della zona, rimasta con il conto insoluto.

L’inchiesta e le ricerche

L’indagine è partita dalla segnalazione dei legali dell’hotel, che hanno messo a disposizione elementi utili per identificarlo.

Proprio grazie a queste informazioni i carabinieri altoatesini hanno scoperto che l’individuo era già stato coinvolto in numerosi episodi di truffa e insolvenza fraudolenta, compiuti in altre regioni italiane.

Gli obiettivi erano sempre hotel di fascia alta. Le ricerche sono in corso, con i militari che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio gli spostamenti dell’uomo.

Le truffe precedenti

Il caso emerso negli ultimi giorni non è un eccezione in Alto Adige, dove nel marzo dell’anno scorso un uomo di 46 anni proveniente dalla provincia di Napoli ha ricevuto un foglio di via da ben 32 comuni altoatesini, accusato di non pagare mai i conti degli hotel in cui alloggiava.

Le truffe risalgono al 2022, quando l’uomo aveva soggiornato in diverse strutture tra Alto Adige e Lago di Garda. Si presentava come manager di aziende prestigiose, utilizzando identità false e auto di lusso a noleggio. Spesso simulava chiamate di lavoro urgenti, giustificando il suo essere impegnato.

Tuttavia, al momento del pagamento, sfruttava carte di credito non valide e, in alcune occasioni, cercava di ottenere denaro contante dal personale dell’hotel, offrendo in cambio smartphone. A seguito delle numerose denunce, l’uomo è stato accusato di truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona.

L’ultimo soggiorno in Alto Adige è stato a fine marzo 2024, quando fu fermato in un hotel della Valle Isarco: durante il check-out, l’uomo ammise di non poter pagare il conto di 6.500 euro, e i carabinieri intervennero anche in quella circostanza.