Un arresto e oltre 4 chili di cannabis sequestrata dalla Polizia di Stato a Cava de’ Tirreni. Un uomo è stato fermato il 27 settembre dopo un inseguimento, mentre cercava di sfuggire a un controllo nei pressi del casello autostradale. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine del Commissariato di Cava de’ Tirreni hanno reso noto che l’operazione si è svolta nella giornata del 27 settembre. Gli agenti, impegnati in attività di controllo, hanno notato un’autovettura proveniente da Napoli che, avvicinandosi al casello autostradale “A3” di Cava de’ Tirreni, ha tentato di evitare il posto di blocco. Il conducente, un cittadino italiano nato nell’86, ha cercato inizialmente di nascondersi dietro un autocarro, per poi cambiare improvvisamente marcia e darsi alla fuga.

Inseguimento e manovre pericolose in città

La fuga dell’uomo ha dato il via a un inseguimento lungo le strade cittadine. Durante la corsa, il sospettato ha effettuato diverse manovre rischiose, mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. Gli agenti della Polizia di Stato hanno seguito il veicolo fino a via Gaudio Maiori, dove il conducente ha abbandonato l’auto nel tentativo di far perdere le proprie tracce a piedi.

Il fermo e la scoperta della droga

Gli operatori di Polizia sono riusciti a bloccare tempestivamente l’uomo, impedendogli la fuga. A seguito della perquisizione del veicolo, è stata rinvenuta una busta contenente 4,630 kg di sostanza stupefacente del tipo cannabis, suddivisa in 50 panetti. Il quantitativo sequestrato, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato al mercato locale dello spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Terminate le procedure di rito, il cittadino arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti con regolarità sul territorio.

