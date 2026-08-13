Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto ad Alghero. Un uomo è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a bordo di un monopattino e aver tentato di eludere un controllo della Squadra Mobile.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad Alghero, nell’ambito dei servizi estivi predisposti per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno notato un uomo che percorreva via Vittorio Emanuele II su un monopattino, nei pressi di una rotatoria. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo, accelerando la marcia e cercando di allontanarsi dalla zona.

Il tentativo di fuga e il controllo

L’uomo, però, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori. Durante il controllo, ha dichiarato di trasportare sostanza stupefacente. Gli agenti hanno così proceduto a una perquisizione personale, rinvenendo occultati nelle parti intime, all’interno di un calzino, 10 ovuli di sostanza solida di colore giallastro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di eroina, per un peso complessivo di circa 110 grammi.

Perquisizione domiciliare e sequestri

La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio. In particolare, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione e sostanza da taglio, identificata come mannitolo, strumenti comunemente utilizzati per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo l’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Bancali.

Dagli accertamenti effettuati attraverso le banche dati delle Forze di Polizia, è emerso che l’uomo era già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. In particolare, nel novembre 2024 era stato arrestato perché trovato in possesso di circa 22 grammi di eroina. Ulteriori precedenti risalgono agli anni precedenti e riguardano episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

Contesto e attività di prevenzione

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo intensificate durante il periodo estivo, con l’obiettivo di contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali località turistiche della provincia di Sassari.

IPA