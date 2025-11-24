NOTIZIE
Scappa in un hotel di Como per buttare via la droga ma il wc è bloccato: come è finita la folle fuga

Un 23enne è stato denunciato a Como per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per detenzione di droga dopo un inseguimento.

Una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e una sanzione per detenzione di droga ieri pomeriggio a Como. Un giovane di 23 anni, italiano di origini nordafricane e residente a Casnate con Bernate, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e una breve colluttazione con gli agenti. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 in via Pasquale Paoli, durante un controllo di routine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia impegnata nei consueti controlli ha notato un giovane che, alla vista degli agenti, ha assunto un comportamento sospetto.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Secondo quanto riferito, il ragazzo stava camminando sul ciglio della strada in via Pasquale Paoli quando, accorgendosi della presenza della volante, ha improvvisamente accelerato il passo fino a correre, nel tentativo di sottrarsi a un possibile controllo. Vista l’impossibilità di inseguirlo in auto a causa del traffico, i poliziotti hanno deciso di proseguire l’inseguimento a piedi.

La fuga si è conclusa quando il giovane si è rifugiato all’interno di un hotel della stessa via, chiudendosi a chiave in uno dei bagni della struttura. Gli agenti, raggiuntolo rapidamente, hanno dovuto insistere a lungo prima che il ragazzo aprisse la porta, mentre all’interno si sentiva ripetutamente il rumore dello scarico dell’acqua.

Il controllo e la scoperta della droga

Una volta riusciti a farlo uscire dal bagno, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione personale. Nella tasca del giubbotto del giovane è stata trovata una dose di marijuana. La scoperta ha provocato una reazione agitata e violenta da parte del 23enne, che ha tentato di divincolarsi e si è gettato a terra nel tentativo di opporsi agli agenti.

La denuncia e i precedenti

Riportato alla calma e accompagnato in auto, il giovane è stato condotto in Questura. Qui, dopo la ricostruzione dei fatti e la verbalizzazione dell’accaduto, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per la detenzione illecita di sostanza stupefacente. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva già precedenti penali legati alla droga e di polizia per violazione di domicilio e procurato allarme.

Le procedure successive e il ruolo della Divisione Anticrimine

Per il 23enne è già stata avviata un’attività istruttoria da parte della Divisione di Polizia Anticrimine, che redigerà una relazione tecnica dettagliata da sottoporre al Questore di Como, Marco Calì.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

