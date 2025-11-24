Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e una sanzione per detenzione di droga ieri pomeriggio a Como. Un giovane di 23 anni, italiano di origini nordafricane e residente a Casnate con Bernate, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e una breve colluttazione con gli agenti. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 in via Pasquale Paoli, durante un controllo di routine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia impegnata nei consueti controlli ha notato un giovane che, alla vista degli agenti, ha assunto un comportamento sospetto.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Secondo quanto riferito, il ragazzo stava camminando sul ciglio della strada in via Pasquale Paoli quando, accorgendosi della presenza della volante, ha improvvisamente accelerato il passo fino a correre, nel tentativo di sottrarsi a un possibile controllo. Vista l’impossibilità di inseguirlo in auto a causa del traffico, i poliziotti hanno deciso di proseguire l’inseguimento a piedi.

La fuga si è conclusa quando il giovane si è rifugiato all’interno di un hotel della stessa via, chiudendosi a chiave in uno dei bagni della struttura. Gli agenti, raggiuntolo rapidamente, hanno dovuto insistere a lungo prima che il ragazzo aprisse la porta, mentre all’interno si sentiva ripetutamente il rumore dello scarico dell’acqua.

Il controllo e la scoperta della droga

Una volta riusciti a farlo uscire dal bagno, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione personale. Nella tasca del giubbotto del giovane è stata trovata una dose di marijuana. La scoperta ha provocato una reazione agitata e violenta da parte del 23enne, che ha tentato di divincolarsi e si è gettato a terra nel tentativo di opporsi agli agenti.

La denuncia e i precedenti

Riportato alla calma e accompagnato in auto, il giovane è stato condotto in Questura. Qui, dopo la ricostruzione dei fatti e la verbalizzazione dell’accaduto, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per la detenzione illecita di sostanza stupefacente. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva già precedenti penali legati alla droga e di polizia per violazione di domicilio e procurato allarme.

Le procedure successive e il ruolo della Divisione Anticrimine

Per il 23enne è già stata avviata un’attività istruttoria da parte della Divisione di Polizia Anticrimine, che redigerà una relazione tecnica dettagliata da sottoporre al Questore di Como, Marco Calì.

IPA