Scappa nella notte a San Cristoforo a Catania, nella cintura una pistola carica: arrestato 49enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha visto la volante ed è scappato a piedi, di notte, tra le strade del quartiere. Ma dopo qualche centinaio di metri gli agenti lo hanno raggiunto. A Catania, nel quartiere San Cristoforo, la Polizia ha arrestato un 49enne con precedenti: nella cintura dei pantaloni nascondeva una pistola semiautomatica carica, pronta a sparare.

San Cristoforo, la fuga da via Murifabbro

Come riporta la Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti stavano pattugliando il quartiere quando hanno notato l’uomo in via Murifabbro.

Appena li ha visti, il 49enne si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito per diverse centinaia di metri, fino a bloccarlo in via Gramignani.

La pistola carica nella cintura

Durante la perquisizione è saltata fuori l’arma, infilata nella cintura.

Era una pistola semiautomatica con il caricatore inserito e sei cartucce, pronta a fare fuoco.

L’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, è stato arrestato per detenzione e porto illegale di arma e per ricettazione.

IPA