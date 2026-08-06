Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato restituito ad una bambina di Mestre un esemplare di pappagallo Conuro fronte pesca, specie protetta, grazie all’intervento dei Carabinieri del Nucleo CITES di Venezia. L’animale, fuggito dalla gabbia, è stato ritrovato da alcuni cittadini che hanno prontamente avvisato le autorità, permettendo così il ricongiungimento con la giovane proprietaria.

Il ritrovamento e la segnalazione dei cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando il pappagallo Conuro fronte pesca (Eupsittula aurea) è riuscito a scappare dalla sua gabbia, allontanandosi dalla casa della sua giovane proprietaria a Mestre. Contrariamente a quanto si possa pensare, questi animali, sebbene abituati alla cattività, tendono a riavvicinarsi all’uomo in cerca di cibo dopo una fuga. È stato proprio questo comportamento a favorire il ritrovamento: alcuni cittadini hanno notato il pappagallo e, comprendendo la situazione, si sono premurati di metterlo in sicurezza e di segnalare tempestivamente il rinvenimento ai Carabinieri del Nucleo CITES di Venezia.

Il Conuro fronte pesca è una specie protetta a livello internazionale dalla Convenzione CITES, che si occupa della salvaguardia delle specie di flora e fauna in via d’estinzione. Per poter detenere legalmente questi esemplari, è necessario che siano nati in cattività e accompagnati da una documentazione di tracciabilità. Gli allevatori autorizzati sono tenuti a denunciare la nascita di tali pappagalli presso il Nucleo CITES competente per territorio. In questa occasione, i Carabinieri si sono subito attivati per verificare la provenienza dell’esemplare, risalendo così al legittimo proprietario.

Le ricerche della famiglia e il ruolo dei Carabinieri

Parallelamente, la famiglia della bambina aveva avviato le ricerche, diffondendo volantini con la foto del pappagallo smarrito. Questi volantini sono arrivati anche all’attenzione dei Carabinieri del Nucleo CITES, che, grazie alla regolare denuncia e al marcaggio dell’animale, hanno potuto confrontare la documentazione e procedere alla restituzione del pappagallino alla sua giovane proprietaria. La presenza dell’anello identificativo, sebbene non obbligatoria per questa specie, si è rivelata fondamentale per il buon esito della vicenda.

Comportamenti virtuosi e consigli per i proprietari di animali

Il caso mette in luce l’importanza di comportamenti responsabili da parte dei cittadini: dall’acquisto di animali marcati e registrati, all’attenzione nel segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali fughe o ritrovamenti. I Carabinieri sottolineano come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia stata decisiva per la felice conclusione della storia. Inoltre, viene consigliato ai proprietari di animali da compagnia di rivolgersi ai veterinari di fiducia per valutare l’opportunità di un marcaggio univoco, anche in assenza di obblighi specifici, così da facilitare l’identificazione e il recupero in caso di smarrimento.

Un lieto fine che contrasta gli abbandoni estivi

La restituzione del pappagallo alla bambina rappresenta un esempio positivo di collaborazione e senso civico, in netto contrasto con il fenomeno degli abbandoni di animali che, soprattutto nel periodo estivo, continuano a impegnare quotidianamente le risorse delle forze dell’ordine. In questa occasione, la prontezza dei cittadini e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri del Nucleo CITES di Venezia hanno permesso di scrivere una storia a lieto fine, restituendo serenità alla giovane proprietaria e sottolineando l’importanza della tutela degli animali e della legalità.

Polizia