Due arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nei giorni scorsi a Catania. Due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con la droga e il denaro sequestrati ritenuti provento dell’attività illecita.

Due arresti a Catania

L’episodio si è verificato durante un controllo di routine effettuato dalla squadra volanti della Questura di Catania in via Ugo La Malfa.

Gli agenti avevano istituito un posto di controllo quando, nei giorni scorsi, hanno intimato l’alt a un veicolo sospetto con a bordo i due giovani.

L’inseguimento tra le vie cittadine

Il conducente dell’auto, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato rischiando di investire uno degli agenti presenti. Da quel momento è iniziato un inseguimento per diversi chilometri attraverso le strade di Catania. Durante la fuga il giovane alla guida ha percorso alcune vie contromano e ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada e dei pedoni.

Nel tentativo di seminare la polizia i due hanno imboccato la circonvallazione e hanno continuato la corsa a zig-zag tra le auto mentre gli agenti, oltre a inseguirli, hanno adottato misure di sicurezza per proteggere i passanti.

Il lancio delle buste e il recupero della droga

Durante la fuga sia il conducente che il passeggero sono stati visti mentre gettavano alcune buste dai finestrini dell’auto in corsa abbandonandole lungo il tragitto in via La Malfa, via Miceli e via Floro.

La corsa si è conclusa in via Borgese, dove la polizia ha bloccato tutte le possibili vie di fuga riuscendo così a fermare i due giovani e a metterli in sicurezza.

Successivamente, gli agenti hanno recuperato le buste lanciate poco prima. All’interno sono stati trovati 30,5 grammi di marijuana, prontamente sequestrati.

Ulteriori sequestri e perquisizioni

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire altra droga addosso ai fermati. Il 24enne catanese aveva nelle tasche cinque dosi di marijuana per un totale di 14,5 grammi, mentre il 20enne romeno deteneva tre dosi di marijuana pari a 4,3 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente la polizia ha sequestrato anche una somma in contanti di 230 euro, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio.

Le accuse e le misure adottate

Tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà distrutto dopo le analisi di laboratorio.

I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Sentito il Pubblico Ministero di turno, entrambi i giovani sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

IPA