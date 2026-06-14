Scappato dal pronto soccorso a Lucca fu investito e morì, Asl condannata a risarcire la famiglia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Investito e morto dopo essersi allontanato dal pronto soccorso in pigiama: la Asl e il Fondo di garanzia condannati a risarcire la famiglia. La corte d’Appello di Firenze ha ordinato il risarcimento di circa 640 mila euro più interessi, tra danni e spese legali, ai familiari di un 72enne, deceduto per le conseguenze di un incidente con uno scooter all’esterno dell’ospedale di Lucca, dove era arrivato in stato confusionale.

L’allontanamento dal pronto soccorso di Lucca

La vicenda risale al 2 febbraio 2016, quando il pensionato era stato portato all’ospedale San Luca di Lucca in ambulanza in codice giallo.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il 72enne era arrivato intorno alle 6 del pomeriggio, ma al momento della visita, alle 21.52, gli operatori non l’avevano più trovato.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

La morte del 72enne

Il paziente, in stato confusionale, si era infatti allontanato dal pronto soccorso e sarebbe tornato dopo circa un’ora in ospedale in codice rosso, dopo essere stato travolto da uno scooter, scappato senza prestargli soccorso. Il pirata della strada non sarebbe mai stato rintracciato.

Ricoverato nel reparto di rianimazione, il 72enne sarebbe morto dopo 20 giorni di agonia per i traumi e le ferite riportate nell’incidente.

La sentenza e il risarcimento

I giudici di primo grado avevano escluso una responsabilità dell’Asl, ma, come riportato dal Corriere fiorentino, la corte d’Appello di Firenze ha ribaltato il verdetto, condannando in solido il Fondo di garanzia per le vittime della strada e l’Azienda sanitaria Toscana nord ovest, a circa 640 mila euro tra danni e spese legali, più interessi, come risarcimento alla famiglia della vittima.

Secondo quanto scritto nella sentenza, infatti, anche se il 72enne si era allontanato autonomamente, il personale sanitario “mancò in tutta evidenza di svolgere un’adeguata sorveglianza per tutelare l’incolumità fisica del paziente”.

La responsabilità della struttura ospedaliera, secondo i giudici, sarebbe provata dal fatto che il pensionato si trovasse in stato confusionale: “Uscire a piedi, di notte, in pieno inverno, sotto la pioggia e poco coperto (testimoni hanno addirittura riferito che indossasse solo i pantaloni del pigiama ed una canottiera; comunque, certamente, non aveva un cappotto o un giaccone) – si legge ancora nella sentenza – è sintomatico di uno stato mentale che va oltre la mera confusione registrata all’arrivo in ospedale ed evidenzia invece una vera e propria incapacità d’intendere e volere“.