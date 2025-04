Scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre a Mezzolombardo, Bojan Panic torna a casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato scarcerato Bojan Panic, il 19enne che era stato arrestato per aver ucciso il padre a coltellate a Mezzolombardo, in provincia di Trento. Bojan Panic si era scagliato contro il padre Simeun per difendere la madre, vittima di violenze da parte dell’uomo, dopo l’ennesima lite.

Nella giornata di venerdì 4 aprile è uscito dal carcere Bojan Panic, il ragazzo di 19 anni che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso il padre 46enne a coltellate.

Lo ha deciso la procura di Trento, valutando l’assenza di esigenze cautelari in attesa del processo. Lo riporta Ansa.

“Abbiamo fatto una cosa giusta sotto il profilo processuale, la detenzione, vista la situazione di questo ragazzo, sarebbe stata dannosa anche sotto il profilo personale”, ha detto all’Ansa il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi.

Il 19enne si trova con la madre Milka e il fratello minore a casa di alcuni parenti.

L’omicidio a Mezzolombardo

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile a Mezzolombardo, in un’abitazione in via Frecce Tricolore.

Attorno all’1.30 ci sarebbe stata una violenta lite tra Simeun Panic, muratore 46enne di origini bosniache, e la moglie.

L’uomo avrebbe alzato le mani sulla donna, come avrebbe fatto più volte negli ultimi mesi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Bojan e il fratello minore di 17 anni sarebbero intervenuti per difendere la madre: la lite sarebbe degenerata e il 19enne avrebbe preso un coltello e colpito più volte il padre, uccidendolo.

L’arresto e la confessione del 19enne

Quindi l’arrivo sul posto dei soccorsi, che non hanno potuto fare niente per il 46enne, e dei carabinieri, che hanno arrestato il 19enne per omicidio volontario.

Come riporta Il Dolomiti, nell’interrogatorio davanti alla pm Patrizia Foiera Bojan Panic ha ammesso di aver ucciso il padre, spiegando di non poterne più del fatto che il genitore picchiasse la madre.

Il giovane, studente al liceo Galilei di Bolzano, ha raccontato quanto accaduto, affermando di essersi reso conto di aver ucciso il padre solo quando i carabinieri sono entrati in casa.