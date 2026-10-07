Scarpinato, caos M5S - FdI dopo le frasi di Bignami su stragi e depistaggi: urla e foto strappate nelle Aule

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Un vero e proprio scontro frontale, consumatosi in contemporanea tra la Camera dei Deputati e il Senato, ha trasformato la seduta parlamentare del 7 ottobre in un’arena ad altissima tensione. Al centro della tempesta c’è la figura di Roberto Scarpinato, senatore del M5S ed ex magistrato antimafia, di cui FdI chiede a gran voce l’esclusione dalla Commissione parlamentare Antimafia e la rimozione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

L’intervista di Scarpinato prima della bufera

La vicenda, esplosa alla Camera subito dopo la votazione sulla legge elettorale, affonda le sue radici nelle polemiche dei giorni precedenti. Soltanto due giorni prima, lo stesso Scarpinato aveva rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui aveva parlato dei tentativi di delegittimazione nei suoi confronti, accendendo la miccia di un botta e risposta poi sfociato nei durissimi interventi dei capigruppo.

Lo scontro alla Camera, le accuse del M5S: “Le stragi portano a casa vostra”

A portare la questione all’attenzione dell’Aula di Montecitorio è stato il capogruppo del M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, che ha difeso a spada tratta l’ex magistrato respingendo le richieste della maggioranza:

“Noi ce lo teniamo stretto, Scarpinato. Se la Commissione Antimafia fosse composta tutta da persone come lui oggi potremmo confermare quello che in realtà già sappiamo”.

Ricciardi ha poi sferrato un attacco diretto ai banchi del centrodestra e di FdI, citando una scia di depistaggi storici che da Portella della Ginestra arriva fino alla strage di Capaci, alla stazione di Bologna, all’omicidio di Piersanti Mattarella e a Piazza della Loggia: “Sapete perché volete depistare e coprire le tracce di quelle stragi? Perché tutte quelle stragi portano a casa vostra, ai neofascisti di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale, della P2, della nascita di Forza Italia“.

Il capogruppo pentastellato ha tirato in ballo diversi episodi ed esponenti della maggioranza, tra cui la figura del presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, accusato di aver celebrato il generale Maletti (condannato per depistaggio in Piazza Fontana); il presidente del Senato Ignazio La Russa, ricordato per la partecipazione ai funerali di Nico Azzi; la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, criticata per i suoi scatti con Luigi Ciavardini (condannato per la strage di Bologna).

Le urla e la concitazione dei deputati hanno costretto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a intervenire più volte per ristabilire l’ordine: “Richiamo a moderare i toni, non urliamo, non siamo allo stadio”.

La replica di Bignami e FdI: “Scarpinato va rimosso anche dal Copasir”

La risposta del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, non si è fatta attendere: ha respinto le accuse, correggendo prima un errore di pronuncia di Ricciardi su Ciavardini (che Ricciardi aveva chiamato Ciavardelli): “Nel 1947 a Portella della Ginestra nessuno di noi era in condizione di condurre stragi. Però vennero a casa nostra, a casa mia, quelli che spararono 10 colpi a mio padre per ucciderlo perché persona di destra. Non confonda le vittime con chi cercava di uccidere”.

Bignami ha poi affondato il colpo nei confronti del M5S e di Scarpinato, tornando sulla richiesta di rimozione dal Copasir e dall’Antimafia, accusandolo di depistaggio: “Questa persona, non secondo Fratelli d’Italia ma secondo un giudice, nell’esercizio delle sue funzioni ha compiuto attività di depistaggio e inquinamento delle prove sulle stragi di mafia contro Borsellino e Falcone. Perché quando la presidenza della Commissione Antimafia era vostra non avete indagato? Avete messo la testa sotto la sabbia. Prendete i voti delle persone perbene e poi aiutate chi sta dalla parte sbagliata, vi fate strumento di chi vuole depistare.”

Sulla stessa linea anche il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ribadendo che l’operato del M5S sul caso Borsellino “ha fatto arrabbiare tutti gli italiani perbene”.

Tensione al Senato: la lettera e le foto strappate

Mentre alla Camera si consumava il duello Ricciardi-Bignami, anche al Senato c’è stata tensione.

Il capogruppo M5S a Palazzo Madama, Luca Pirondini, ha inscenato una protesta plateale contro le pressioni della maggioranza: prima ha definito Scarpinato “un eroe dell’antimafia”, poi ha accusato FdI di essere “un partito che annovera indagati e condannati come Santanchè, Montaruli e Delmastro”.

Pirondini ha quindi mostrato le foto di Chiara Colosimo insieme a Luigi Ciavardini e di Andrea Delmastro con Mauro Caroccia (indicato come prestanome della camorra), gridando “Vergognatevi!”.

Infine, il senatore pentastellato ha stracciato pubblicamente la lettera ufficiale inviata da FdI per chiedere le dimissioni di Scarpinato, esclamando: “Sciacquatevi la bocca”.

L’episodio ha scatenato la dura reazione dei banchi della maggioranza ed è stato ripreso dalla presidenza di turno affidata a Licia Ronzulli, che ha richiamato il senatore invitandolo a raccogliere i pezzi del foglio da terra.