Scassinano un distributore di sigarette con una pistola e minacciano i testimoni a Catania, 20enni denunciati
Due giovani denunciati a Catania per tentato furto e minacce: presi di mira un distributore di sigarette e alcuni automobilisti.
Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto e minacce aggravate dopo aver cercato di scassinare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa, a Catania. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione del titolare della tabaccheria.
Il tentato furto a Catania
L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in via Zia Lisa, a Catania. I due giovani, cugini tra loro, sono arrivati a piedi davanti a una tabaccheria e hanno agito rapidamente, prendendo di mira il distributore automatico di sigarette situato all’esterno dell’esercizio commerciale.
I due hanno iniziato a forzare il distributore, colpendolo con il calcio di una pistola e arrivando persino a esplodere un colpo d’arma da fuoco danneggiando la struttura. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena. Per evitare di essere disturbati i due cugini hanno minacciato i conducenti, puntando contro di loro una rivoltella.
La denuncia e le indagini della Polizia
Scattato l’allarme, il titolare della tabaccheria si è recato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino per sporgere denuncia.
Ha fornito agli agenti i video estrapolati dal sistema di videosorveglianza e consegnato un bossolo rinvenuto nei pressi del distributore danneggiato, probabilmente riconducibile al colpo esploso dai due malviventi.
L’identificazione e la perquisizione
I poliziotti del Commissariato di Librino hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza. Grazie a questi elementi e ai riscontri effettuati nella banca dati delle forze di Polizia sono riusciti a identificare i due responsabili.
I giovani, entrambi ventenni, sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni: uno nel quartiere di Librino e l’altro nella zona di San Cristoforo.
Il sequestro delle armi e delle munizioni
Durante le perquisizioni domiciliari gli agenti hanno trovato una pistola a salve calibro 38 priva del tappo rosso, fedele riproduzione di una rivoltella calibro 38, e quattro cartucce dello stesso tipo del bossolo rinvenuto davanti alla tabaccheria. Inoltre è stato sequestrato un proiettile di un fucile da caccia a pallini calibro 12.
Al termine dell’attività di polizia giudiziaria tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due cugini sono stati denunciati, in concorso tra loro, per minaccia aggravata, porto di arma senza licenza, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose su pubblica via e detenzione illegale di munizionamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.