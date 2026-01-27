Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto e minacce aggravate dopo aver cercato di scassinare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa, a Catania. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione del titolare della tabaccheria.

Il tentato furto a Catania

L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in via Zia Lisa, a Catania. I due giovani, cugini tra loro, sono arrivati a piedi davanti a una tabaccheria e hanno agito rapidamente, prendendo di mira il distributore automatico di sigarette situato all’esterno dell’esercizio commerciale.

I due hanno iniziato a forzare il distributore, colpendolo con il calcio di una pistola e arrivando persino a esplodere un colpo d’arma da fuoco danneggiando la struttura. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena. Per evitare di essere disturbati i due cugini hanno minacciato i conducenti, puntando contro di loro una rivoltella.

La denuncia e le indagini della Polizia

Scattato l’allarme, il titolare della tabaccheria si è recato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino per sporgere denuncia.

Ha fornito agli agenti i video estrapolati dal sistema di videosorveglianza e consegnato un bossolo rinvenuto nei pressi del distributore danneggiato, probabilmente riconducibile al colpo esploso dai due malviventi.

L’identificazione e la perquisizione

I poliziotti del Commissariato di Librino hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza. Grazie a questi elementi e ai riscontri effettuati nella banca dati delle forze di Polizia sono riusciti a identificare i due responsabili.

I giovani, entrambi ventenni, sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni: uno nel quartiere di Librino e l’altro nella zona di San Cristoforo.

Il sequestro delle armi e delle munizioni

Durante le perquisizioni domiciliari gli agenti hanno trovato una pistola a salve calibro 38 priva del tappo rosso, fedele riproduzione di una rivoltella calibro 38, e quattro cartucce dello stesso tipo del bossolo rinvenuto davanti alla tabaccheria. Inoltre è stato sequestrato un proiettile di un fucile da caccia a pallini calibro 12.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due cugini sono stati denunciati, in concorso tra loro, per minaccia aggravata, porto di arma senza licenza, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose su pubblica via e detenzione illegale di munizionamento.

