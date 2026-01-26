Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato per furto aggravato al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Il soggetto, ventiquattro anni e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti, è stato fermato mentre tentava di sottrarre documenti da alcune auto in sosta. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino.

Un arresto a Viterno

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti della Questura di Viterbo. L’obiettivo di tali servizi è la prevenzione e la repressione dei reati che minacciano la sicurezza pubblica.

La Sala Operativa della Questura è stata allertata da un cittadino che aveva notato una persona, vestita con abiti scuri, intenta a scassinare le portiere delle auto parcheggiate in via Capone, nel quartiere di Pianoscarano. Gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente, riuscendo a sorprendere il sospettato mentre rovistava all’interno di una vettura in sosta.

Il fermo e la perquisizione

Alla vista degli agenti il giovane è sceso dall’auto, mostrando evidenti segni di nervosismo. La portiera anteriore del veicolo risultava danneggiata, segno del tentativo di effrazione.

In mano il ragazzo teneva una borsa contenente diversi documenti, tra cui la carta di circolazione dell’auto e altri intestati a terze persone, sottratti poco prima da un altro veicolo parcheggiato nella zona.

Gli attrezzi da scasso e l’arresto

La perquisizione personale effettuata dagli agenti ha permesso di rinvenire diversi attrezzi atti allo scasso, confermando l’intenzione del giovane di compiere furti seriali ai danni delle auto in sosta.

Per questi motivi il ventiquattrenne è stato fermato e condotto negli uffici della Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il contesto e i precedenti

L’arrestato, residente nel capoluogo, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia relativi a delitti contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per accertare se il ventiquattrenne sia responsabile di altri episodi simili avvenuti nella zona e nei dintorni della stessa.

