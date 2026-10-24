Scatta il cambio dell’ora solare 2026, quando e perché è stata introdotta e quanto fa risparmiare davvero

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ci siamo, il cambio ora solare scatta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: alle 3 le lancette torneranno indietro alle 2, facendo guadagnare un’ora di sonno. Le mattine avranno più luce, mentre il buio arriverà prima nel pomeriggio. Intanto, il dibattito sull’abolizione del doppio cambio stagionale resta aperto, tra risparmio energetico, salute e possibili modifiche al sistema attuale.

Cambio ora solare 2026, quando spostare le lancette

L’ora solare entrerà in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea nella notte tra il 24 e il 25 ottobre.

Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di 60 minuti, tornando alle 2. Gli orologi analogici richiederanno un intervento manuale, mentre smartphone e altri dispositivi digitali si aggiorneranno automaticamente.

Il nuovo orario resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo, il 28 marzo 2027, quando è previsto il ritorno all’ora legale, salvo eventuali modifiche.

Il passaggio anticiperà alba e tramonto di un’ora rispetto all’orario estivo: ci sarà più luce nelle prime ore del mattino, ma le giornate sembreranno più corte nel tardo pomeriggio.

Perché è stata introdotta l’ora solare e a cosa serve

L’alternanza tra ora legale e ora solare nasce dall’esigenza di sfruttare meglio la luce naturale e contenere i consumi energetici. L’ora solare segue il riferimento astronomico del mezzogiorno, collocato intorno al momento in cui il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo.

In Italia l’alternanza stagionale è stata sperimentata per la prima volta nel 1916, durante la Prima guerra mondiale.

L’ora legale è stata poi reintrodotta nel 1966 con l’obiettivo di ridurre i consumi elettrici, sfruttando più a lungo la luce del giorno.

Dal 1996 il cambio avviene contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione europea, secondo un calendario comune che prevede il passaggio all’ora legale nell’ultima domenica di marzo e all’ora solare nell’ultima di ottobre.

Quanto fa risparmiare il cambio dell’ora

Il risparmio energetico è uno degli elementi centrali del confronto sull’utilità dell’ora legale.

Secondo i dati di Terna riportati nell’indagine conoscitiva parlamentare, l’attuale regime, con sette mesi di ora legale, consente un risparmio annuo di circa 302 GWh.

Estendendo l’ora legale anche ai mesi invernali, si potrebbero aggiungere altri 160 GWh, per un totale stimato di circa 462 GWh, pari a circa lo 0,15% del fabbisogno elettrico nazionale.

Il beneficio economico stimato per il 2026 è di circa 120 milioni di euro, di cui 80 milioni riferiti al periodo tra aprile e ottobre.

L’effetto del cambio dell’ora sui consumi, tuttavia, si è progressivamente ridotto negli ultimi vent’anni, anche per la diffusione delle lampadine LED e dei sistemi di illuminazione a basso consumo.

Stop al doppio cambio dell’ora, cosa ha deciso la Camera

Il sistema attuale è al centro di un confronto istituzionale che punta a valutare il superamento del cambio stagionale.

Il primo ottobre 2026 la Commissione Attività produttive della Camera ha approvato all’unanimità le conclusioni di un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di rendere permanente l’ora legale.

Il documento considera superabile l’alternanza tra i due orari, anche alla luce delle criticità sanitarie e organizzative associate alla transizione.

La Commissione non ha però indicato quale regime adottare in via definitiva. Tra le raccomandazioni figurano una fase di sperimentazione, il monitoraggio degli effetti su salute, sicurezza stradale, produttività e consumi energetici e la ripresa del confronto in sede europea.

Ora legale permanente o ora solare, dibattito aperto

La questione principale riguarda la scelta tra mantenere l’ora legale tutto l’anno oppure adottare stabilmente quella solare. Commercio, turismo e consumatori guardano con interesse alla possibilità di avere più luce nel tardo pomeriggio durante l’inverno.

Sul fronte opposto, gli esperti di medicina del sonno richiamano l’attenzione sugli effetti di un’alba più tardiva sui ritmi circadiani, sul riposo e sulla concentrazione.

Con l’ora legale permanente, infatti, nei mesi invernali molte persone inizierebbero la giornata con meno luce naturale. L’ora solare permanente viene invece considerata da diversi esperti più coerente con i ritmi biologici, ma lascerebbe meno luce disponibile nelle ore serali.

Il confronto europeo è aperto da anni: nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato una proposta per abolire il cambio stagionale, ma l’iter si è fermato in assenza di un accordo tra i governi.