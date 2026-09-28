Scatta per 30 giorni il tetto ai prezzi di benzina e diesel dopo decisioni di Eni e IP, quanto si risparmia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il 28 settembre scatta il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e, progressivamente, da IP. Per 30 giorni il prezzo massimo sulla rete Eni sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con la possibilità di prorogare la misura fino a fine anno. Secondo le stime di Unimpresa, per una famiglia il risparmio può arrivare a circa 80 euro al mese, mentre per imprese e flotte il beneficio può essere più consistente.

Cos’è il price cap di Eni

Il limite al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete entra in vigore per un periodo iniziale di 30 giorni.

Il tetto è fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio e vale sia per il self service sia per il servito. Eni si riserva la possibilità di estendere il meccanismo fino alla fine dell’anno, in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

La misura arriva dopo il recente aumento dei prezzi dei carburanti e il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato dal 26 settembre da 12 a 6 centesimi, considerando anche l’Iva.

Quanto costano oggi benzina e gasolio

Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, nella giornata di lunedì 28 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari:

benzina: 2,152 euro al litro(-7 millesimi rispetto a ieri, -2 rispetto a venerdì)

2,152 euro al litro(-7 millesimi rispetto a ieri, -2 rispetto a venerdì) gasolio : 2,369 euro (-8 millesimi rispetto a ieri, +31 rispetto a venerdì)

: 2,369 euro (-8 millesimi rispetto a ieri, +31 rispetto a venerdì) Gpl : 0,747 euro (-1)

: 0,747 euro (-1) metano: 1,884 euro/kg (-2)

In autostrada (self):

benzina: 2,214 euro al litro (-33)

2,214 euro al litro (-33) gasolio: 2,420 euro (-1)

2,420 euro (-1) Gpl : 0,885 euro (invariato)

: 0,885 euro (invariato) metano: 1,802 euro/kg

Anche IP introduce un tetto

La decisione di Eni è stata seguita da quella di Socar, azienda energetica dell’Azerbaijan, che ha annunciato un limite al prezzo di benzina e gasolio sulla rete italiana della controllata IP.

Il meccanismo verrà applicato progressivamente a partire dalla rete a marchio IP. Socar ha inoltre annunciato che saranno studiate le modalità per estenderlo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP.

Eni può contare su una rete di 3.847 esercizi in Italia, con vendite medie di circa 600 milioni di litri di carburanti al mese. I distributori IP sono invece circa 4.500. Secondo i calcoli citati da AdnKronos, le due reti arrivano complessivamente a circa 8.500 punti vendita, pari a circa il 39% dei circa 22mila distributori italiani.

Quanto si può risparmiare

Il price cap Eni equivale a uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi attuali.

Le stime del Centro Studi Unimpresa consentono di tradurre il dato in cifre concrete. Per un pieno settimanale di 50 litri, il risparmio sarebbe di 8,45 euro per un’auto a benzina e di 9,35 euro per un’auto diesel. Nell’arco dei 30 giorni iniziali, il vantaggio arriverebbe quindi a circa 36-40 euro per automobile.

Per una famiglia con due auto, Unimpresa stima un risparmio fino a 17,80 euro alla settimana, pari a circa 80 euro al mese. Se il tetto venisse prorogato fino al 31 dicembre, il beneficio per una singola auto potrebbe arrivare a 115-127 euro.

Più elevato l’impatto per le attività che utilizzano veicoli commerciali. Un artigiano con un furgone e consumi di 80 litri alla settimana risparmierebbe 12,26 euro a settimana al netto dell’Iva.

Per un’attività di commercio e distribuzione locale, con 120 litri, il risparmio sarebbe di 18,39 euro, mentre per un corriere dell’ultimo miglio, con 240 litri, arriverebbe a 36,79 euro. Una flotta di dieci furgoni potrebbe beneficiare di un risparmio di circa 245 euro alla settimana e di oltre 3.300 euro fino alla fine dell’anno.

Compagnie petrolifere e fatturati in crescita

Sul significato economico dell’operazione ha scritto anche il Corriere della Sera, secondo cui per Eni e IP il sacrificio legato al price cap (definito dal quotidiano “tutt’altro che insopportabile”) sarebbe nell’ordine di alcune decine di milioni di euro ciascuno.

Il quotidiano mette in relazione il costo dello sconto con l’andamento del mercato petrolifero. Nell’ultimo anno, secondo i dati riportati dal Corriere, il greggio Brent è aumentato del 55%, mentre benzina e diesel sono cresciuti rispettivamente del 75% e del 99%.

A incidere sono anche i margini di raffinazione: prima dell’attacco all’Iran, secondo il Corriere, il margine medio per trasformare il greggio in carburante era poco sopra i 10 dollari al barile, mentre oggi si aggira intorno ai 40 dollari. Nello stesso periodo, Eni ha registrato un aumento del fatturato di 5,4 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.