Scauri, arrestato un giovane per spaccio: in casa hashish, bilancino e una pistola a salve senza tappo

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Scauri, dove un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta a seguito di una perquisizione domiciliare mirata.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Scauri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe ’99, residente a Minturno. Durante la perquisizione, effettuata anche con l’ausilio di unità cinofile, sono stati trovati 110 grammi di hashish nascosti nell’abitazione del giovane, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

Materiale sequestrato

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzati per preparare lo stupefacente. È stata trovata anche una pistola a salve priva di tappo rosso, che si sospetta potesse essere usata per la commissione di reati.

Misure adottate

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. di Cassino. Si attende ora l’udienza per la convalida dell’arresto. È importante ricordare che, secondo i principi costituzionali, l’indagato è considerato innocente fino a prova contraria.

Fonte foto: IPA