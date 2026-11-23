Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato messo in salvo dalla Polizia Stradale sul viadotto Carboj, dopo aver scavalcato il guard rail. L’intervento è avvenuto il 16 novembre 2026 lungo la S.S. 115, dove gli agenti del distaccamento di Sciacca (Agrigento) sono riusciti a riportarlo alla calma instaurando un dialogo.

Viadotto Carboj, l’intervento lungo la S.S. 115

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia del Distaccamento di Sciacca, impegnata in un servizio di vigilanza, ha notato un pedone sulla carreggiata, in prossimità del viadotto. La presenza dell’uomo in un tratto pericoloso ha insospettito gli operatori, che si sono fermati per verificare le sue condizioni. Gli agenti hanno constatato che era in forte stato di agitazione.

Il salvataggio e i soccorsi

Poco dopo, l’uomo ha scavalcato il guard rail manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo. Il tempestivo intervento degli agenti e il dialogo avviato con lui hanno permesso di trarlo in salvo. La persona è stata messa in sicurezza e riportata alla calma.

Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 giunto, a cui l’uomo è stato affidato. In seguito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. I medici hanno valutato stabili le sue condizioni.

Come chiedere aiuto

La Polizia ricorda che chi attraversa un momento di difficoltà può contattare il Numero Unico di Emergenza 112, oppure rivolgersi ai servizi sanitari e alle linee di supporto psicologico attive sul territorio.