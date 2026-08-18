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Un arresto per inottemperanza al divieto di avvicinamento è stato eseguito nel pomeriggio del 17 agosto a Rimini, dove un uomo italiano è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di introdursi nell’abitazione dell’anziana madre, dalla quale era stato allontanato per precedenti episodi di violenza.

Intervento della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini ha agito in seguito a una segnalazione ricevuta nel pomeriggio. Intorno alle 17.00, una volante è stata inviata nella zona di Bellariva, dopo che una donna anziana aveva riferito che il figlio, già destinatario di un decreto di allontanamento e di un divieto di avvicinamento, si era introdotto nel condominio dove lei risiede.

I fatti: tentativo di accesso all’abitazione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi episodi di conflitto familiare, ha scavalcato il muretto di recinzione per entrare nel giardino dell’abitazione della madre. Successivamente, ha cercato di aprire il portone d’ingresso del palazzo, ma non è riuscito nell’intento poiché la serratura era stata cambiata. Nonostante ciò, ha tentato un ulteriore accesso dirigendosi verso il garage, da cui avrebbe potuto raggiungere una porta tagliafuoco collegata direttamente con il palazzo e, quindi, con l’abitazione della madre.

L’arresto e i precedenti

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato l’uomo all’interno del garage. È stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Rimini e sottoposto agli accertamenti di rito. Dalle verifiche è emerso che la Polizia era già intervenuta numerose volte per litigi in famiglia e anche con i vicini di casa, a conferma di una situazione di tensione pregressa che aveva portato all’emissione del divieto di avvicinamento.

Le motivazioni del provvedimento

Il divieto di avvicinamento era stato disposto proprio a seguito di ripetuti episodi di conflitto tra madre e figlio, alcuni dei quali erano degenerati in atti di violenza da parte dell’uomo nei confronti della donna. La misura cautelare era stata adottata per tutelare l’incolumità dell’anziana signora e prevenire ulteriori episodi di aggressione o minaccia.

IPA