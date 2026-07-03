Scavalca per entrare in piscina a Milano per un bagno notturno, 28enne morto annegato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Milano, nella piscina Romano di via Ponzio: un uomo di 28 anni di origini peruviane, dopo essersi introdotto per fare un bagno notturno nella struttura che a quell’ora era chiusa al pubblico, è morto annegato. Il dramma si è verificato giovedì 2 luglio, poco prima di mezzanotte. A lanciare l’allarme sono stati gli amici che si trovavano con la vittima.

Milano, 28enne morto dopo un bagno notturno nella piscina Romano

Il 28enne, Alfredo A. E., insieme almeno a tre amici, poco prima dello scoccare della mezzanotte ha scavalcato il cancello d’ingresso della piscina Romano per fare un bagno notturno, come riportato dal quotidiano La Repubblica.

Per cause da accertare, il giovane è morto annegato. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, la municipale e i soccorritori di Areu.

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L’allarme lanciato dagli amici e l’intervento dei medici

A lanciare l’allarme sono stati gli amici di Alfredo che hanno chiesto aiuto telefonando al 112 e spiegando che il 28enne era in difficoltà.

I medici, una volta giunti sul posto, hanno trovato il giovane già in condizioni critiche, colpito da un arresto cardiaco. Hanno praticato le manovre di rianimazione e hanno poi accompagnato il ragazzo al Policlinico.

Quando il peruviano è arrivato in ospedale, però, i dottori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con ogni probabilità la morte è stata provocata da annegamento.

Il punto sulle indagini

Gli altri ragazzi che hanno scavalcato il cancello della piscina con la vittima, anche loro di origini sudamericane, sono stati identificati e subito ascoltati dagli investigatori.

Gli inquirenti ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quel che è successo e per chiarire le cause che hanno portato alla morte il 28enne.

La comunicazione di MilanoSport: “Apertura posticipata venerdì 3 luglio”

Nella mattinata di venerdì 3 luglio, MilanoSport, la società che gestisce la piscina, ha comunicato ai clienti un posticipo sull’orario di apertura.

“Si avvisa la gentile clientela che oggi, venerdì 3 luglio 2026, siamo costretti ad aprire a partire dalle ore 12 a causa di intrusioni notturne che necessitano di tempo per il ripristino delle corrette condizioni di balneazione” si legge nella comunicazione sui social.

L’impianto ospita una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto che da un lato confina con la sede del comando di polizia locale di zona 3.