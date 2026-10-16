Scavalcano i cancelli del liceo Canova a Treviso per il corteo, uscite chiuse a chiave: il video
Studenti del liceo 'Canova' di Treviso scavalcano cancelli per unirsi a corteo di protesta cittadino.
Per raggiungere il corteo hanno scavalcato le recinzioni della scuola. È successo a Treviso, dove alcuni studenti del liceo Canova si sono arrampicati sui cancelli per unirsi alla manifestazione che attraversava la città. Il video lo ha diffuso Global Project, la rete dei centri sociali del Nordest, secondo cui l’istituto “aveva chiuso a chiave le uscite”. Il corteo trevigiano ha portato in centro circa 300 ragazzi, nella giornata di mobilitazione studentesca del 16 ottobre, con richieste su edilizia scolastica, sostegno psicologico e trasporti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.