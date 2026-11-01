Scena da brividi a Positano, 23enne in bilico con l'auto sul precipizio di un viadotto e salvato in extremis

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo la notte di Halloween, intorno alle 6 di mattina di domenica 1 novembre, un ragazzo di 23 anni alla guida di un’Audi A3 ha sfondato le barriere di protezione di un viadotto, rimanendo in bilico e dondolante sul precipizio. L’episodio si è verificato a Positano, lungo la strada statale 163 Amalfitana. Una scena da brividi che, fortunatamente, si è risolta positivamente grazie al tempestivo intervento dei soccorritori che hanno salvato il giovane.

Positano, auto esce di strada e resta in bilico su un viadotto: 23enne salvato in extremis

Il 23enne, residente in Costiera Amalfitana, si trovava al volante della sua Audi A3 quando, per cause ancora da chiarire (non si esclude che abbia accusato un colpo di sonno), ha perso il controllo del mezzo in località Scoglio, poco dopo il bivio per Montepertuso, nella zona che sovrasta Positano.

La vettura ha sfondato la protezione metallica e si è fermata sul precipizio di un viadotto. I primi soccorritori si sono ritrovati di fronte a una scena da film horror, con l’Audi A3 che era in equilibrio precario.

Vigili del fuoco

Come riporta Il Corriere della Sera, il tubo di ferro della ringhiera aveva sfondato il parabrezza dal lato passeggero. Per un soffio non ha colpito il ragazzo alla testa.

Il 23enne è uscito illeso dall’abitacolo: si ipotizza un colpo di sonno

Nonostante lo spavento e la situazione al limite, il giovane è uscito illeso dall’abitacolo ed è risultato negativo all’alcoltest. Subito dopo il salvataggio, il 23enne è stato sottoposto ai controlli di rito. Dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi è che l’uscita di strada sia stata provocata da un colpo di sonno.

“Miracolo” a Positano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Positano e gli uomini dell’Aliquota Radiomobile di Amalfi. A supporto è giunta anche la Polizia Municipale per gestire il traffico sulla statale. Un’autogru ha recuperato il veicolo. Intanto a Positano si è cominciato a parlare di “miracolo”.