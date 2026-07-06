Scende dall'auto dopo l'incidente in zona Prosecco per verificare i danni, morto investito da un'altra vettura

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo un incidente stradale è sceso dalla sua auto, ma è stato investito da un’altra vettura sopraggiunta ed è morto per l’impatto. Il dramma è avvenuto nel territorio di Prosecco, frazione di Trieste, lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli.

Incidente in località Prosecco, morto investito da un’auto

L’incidente si è verificato nella tarda serata di domenica 5 luglio e la Polizia stradale sta ancora compiendo le indagini del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica, come riporta l’Ansa.

Pochi attimi prima, la vittima si era scontrata contro un mezzo pesante restando illeso. Ma quando l’uomo è uscito dall’abitacolo per verificare i danni, è stato investito da una Bmw sopraggiunta improvvisamente.

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I soccorsi e il decesso

Nell’urto, violentissimo, l’uomo è stato sbalzato in aria per vari metri finendo poi il volo sull’asfalto. Il posto è stato raggiunto poco dopo da ambulanze, automediche ed elicottero del 118, oltre che dai Vigili del fuoco e dalle pattuglie della Stradale. Ma la morte è sopraggiunta poco dopo per la gravità delle ferite.

I precedenti: casi simili

Solo due giorni prima era avvenuta una tragedia con contorni simili: un uomo sceso dall’auto lungo l’autostrada che viene travolto e ucciso da una vettura sopraggiunta.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio del 3 luglio nel Bellunese. Un 79enne di Spinea, Roberto Penso è stato travolto e ucciso da un’auto all’interno della galleria di Listolade, lungo l’arteria che collega Taibon Agordino e Cencenighe.

L’uomo era sceso dall’auto per recuperare uno specchietto dell’auto, perso nell’urto con un guardrail all’interno della galleria. Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra vettura, che l’ha investito in pieno. La moglie della vittima ha assistito inerme alla scena dal sedile del passeggero.

A febbraio una sorte simile era toccata a un 50enne sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra Balocco e Carisio, poco oltre il confine tra le province di Novara e Vercelli.

L’uomo viaggiava in direzione Torino quando è stato costretto a fermarsi per un’avaria al veicolo. Quando è sceso dall’auto, è stato travolto da una vettura in transito. L’uomo è poi deceduto in ospedale.