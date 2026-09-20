Scende dall'auto per segnalare incidente sulla Domitiana a Napoli, viene travolto e ucciso a 22 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale in provincia di Napoli. Un ragazzo di 22 anni, Roberto Ancona, è morto dopo essere stato travolto sulla Domitiana all’altezza di Varcaturo, a Giugliano in Campania. Secondo quanto ricostruito, il giovane era sceso dall’auto per segnalare agli automobilisti in arrivo l’incidente in cui era rimasto coinvolto poco prima e l’auto rimasta bloccata contro il guardrail. In quel momento un’auto di passaggio avrebbe investito il 22enne, uccidendolo sul colpo.

Travolto e ucciso sulla Domitiana a Giugliano vicino Napoli

Era finito con l’auto contro il guardrail e, insieme a un suo amico, era sceso per segnalare l’incidente agli altri automobilisti in arrivo.

Ma mentre era sulla carreggiata è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto.

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Il grave incidente è avvenuto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre lungo la statale SS7 Domitiana all’altezza di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Lo riporta Ansa.

Morto a 22 anni Roberto Ancona

La vittima è un un 22enne di San Cipriano D’Aversa (Caserta), Roberto Ancona. Lo riporta Il Mattino.

Il giovane stava viaggiando a bordo di un’auto con un amico 20enne di Casal di Principe quando c’è stato un primo incidente.

Secondo quando ricostruito, per motivi ancora da chiarire la loro auto è finita contro il guardrail, restando bloccata sulla carreggiata.

Era sceso dall’auto per segnalare un incidente

I due giovani sono quindi scesi per segnalare agli automobilisti in arrivo la vettura bloccata contro il guardrail, temendo che qualcuno potesse centrarla.

In quei momenti un’auto in transito ha investito il 22enne. Violento l’impatto, che non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giugliano per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.