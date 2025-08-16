Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Reggio Calabria. L’episodio si è verificato lungo la Strada Statale 106, dove un normale controllo dei Carabinieri si è trasformato in una scena da film d’azione, con una fuga rocambolesca e il recupero di un chilogrammo di marijuana destinata al mercato locale dello spaccio.

Il controllo di routine si trasforma in inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dell’Arma ha effettuato un controllo di routine sul territorio di Reggio Calabria. Durante il pattugliamento, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura sospetta. Tuttavia, invece di fermarsi, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una fuga ad alta velocità in direzione nord lungo la Strada Statale 106.

La fuga e il pericolo per la circolazione

L’auto in fuga ha sfrecciato tra le altre vetture, costringendo numerosi automobilisti a compiere manovre improvvise per evitare incidenti. La situazione ha creato momenti di grande tensione e ha messo in serio pericolo la sicurezza stradale. Nel corso dell’inseguimento, il passeggero del veicolo, consapevole di essere seguito dalle forze dell’ordine, ha aperto il finestrino e si è liberato di due involucri voluminosi in cellophane, lanciandoli a bordo strada.

Il recupero della droga e il coordinamento tra pattuglie

I Carabinieri, senza mai perdere di vista l’auto in fuga, hanno immediatamente segnalato la posizione degli oggetti abbandonati a un’altra pattuglia presente in zona. Grazie a questa tempestiva comunicazione, i militari sono riusciti a recuperare i pacchi poco dopo. All’interno degli involucri è stato trovato un chilogrammo di marijuana già confezionata, pronta per essere immessa sul mercato locale dello spaccio.

Il blocco del veicolo e l’identificazione dei responsabili

L’inseguimento si è concluso grazie a un’azione coordinata tra più equipaggi della Sezione Radiomobile. Il veicolo è stato bloccato e i due occupanti sono stati identificati. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il passeggero è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Il sequestro della sostanza e le procedure di rito

La marijuana recuperata è stata posta sotto sequestro, mentre il conducente, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale “G. Panzera” – plesso Arghillà di Reggio Calabria. Si sottolinea che, in attesa di una sentenza definitiva, per tutte le persone coinvolte vale il principio di presunzione di innocenza.

Un’operazione che testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine

L’episodio di ieri rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza pubblica. L’azione rapida e coordinata dei Carabinieri ha permesso di evitare che la droga finisse nelle mani dei consumatori e di assicurare alla giustizia i responsabili di una condotta pericolosa e illegale.

La Strada Statale 106 teatro di episodi ad alto rischio

La Strada Statale 106, già nota per la sua pericolosità e per il traffico intenso, si è trasformata ancora una volta in teatro di un inseguimento ad alta velocità. L’episodio ha messo in luce i rischi che corrono quotidianamente gli automobilisti e l’importanza dei controlli delle forze dell’ordine per prevenire situazioni di pericolo e reati come spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ruolo della collaborazione tra pattuglie

Determinante, in questa operazione, è stata la collaborazione tra le diverse pattuglie della Sezione Radiomobile. La comunicazione tempestiva e il coordinamento hanno consentito di recuperare la sostanza stupefacente e di bloccare i responsabili, evitando che potessero far perdere le proprie tracce o mettere ulteriormente a rischio la sicurezza pubblica.

Le indagini proseguono

Le indagini dei Carabinieri proseguono per accertare la provenienza della marijuana e individuare eventuali complici o collegamenti con altre attività di spaccio nella zona. L’attenzione resta alta, soprattutto in considerazione della quantità di droga sequestrata e delle modalità con cui è stata trasportata e tentata la fuga.

Il principio di presunzione di innocenza

Come sempre in questi casi, si ricorda che per tutte le persone coinvolte vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Le autorità giudiziarie valuteranno le responsabilità dei fermati sulla base delle prove raccolte e degli accertamenti in corso.

Conclusioni

L’operazione condotta ieri dai Carabinieri di Reggio Calabria rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità locale. Il sequestro di un chilogrammo di marijuana e l’arresto di uno dei responsabili testimoniano l’efficacia delle strategie di controllo del territorio e la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA