Licenza sospesa per 30 giorni al “Gibus Milano” dopo le scene di violenza che si sono verificate sabato 4 ottobre, quando alcuni agenti sono stati aggrediti da alcuni avventori durante un controllo a Milano, in viale Tunisia. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni al locale “Gibus Milano”. Il provvedimento è stato preso nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai locali pubblici della città, per contrastare i fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intervento della Polizia e la reazione violenta

La mattina successiva ai fatti, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione al titolare del locale. L’intervento della Polizia si è reso necessario dopo una segnalazione relativa all’imbrattamento di un muro in via Finocchiaro Aprile. Gli agenti hanno accertato che i responsabili si erano rifugiati all’interno del “Gibus Milano”, che risultava aperto oltre l’orario consentito.

All’interno del locale, diversi avventori hanno reagito in modo aggressivo, minacciando e aggredendo i poliziotti. La situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in un grave problema di ordine pubblico. Per fronteggiare l’escalation di violenza e ostacoli posti all’operato degli agenti, si è reso necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

Gli arresti e le conseguenze per gli agenti

Al termine dell’operazione, la Polizia ha proceduto all’arresto di tredici persone, accusate di resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. Durante gli scontri, tre agenti hanno riportato ferite, con prognosi che vanno da 2 a 6 giorni. L’episodio ha evidenziato la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento deciso per ristabilire la sicurezza.

Il provvedimento del Questore e il quadro normativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico in presenza di tumulti, gravi disordini o quando il locale sia abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicate. Il “Gibus Milano” è stato ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, motivo per cui è stata decisa la sospensione della licenza per 30 giorni.

Polizia di Stato